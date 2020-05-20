Премьер-министр Латвии: наша цель – отменить ЧС с 9 июня

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20 мая 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, фото: соцсети

Цель правительства – прекратить в июне объявленную из-за коронавируса ЧС. Есть надежда, что ее отменят. Но останутся ограничения.

ЧС в Латвии объявлена с 13 марта по 9 июня. Естественно, в этот период действуют ряд ограничений: держать дистанцию 2 метра друг от друга, не устраивать собрания, мероприятия при большом скоплении народа, наличие масок в общественном транспорте и т.д.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выступил с речью, в которой четко объяснил, что планирует делать правительство:

«Отменить ЧС после 9 июня. Такая цель. Вместо этого планируется принять действующий в течении нескольких месяцев специальный закон, который даст правительству дополнительные полномочия, чтобы оперативно реагировать на новые ситуации в связи с распространением коронавируса и защитить интересы общественного здоровья. В то же время такие требования, как усиленная гигиена и физическое дистанцирование, по-прежнему в силе, потому что коронавирус пока только ограничен, но не побежден полностью».