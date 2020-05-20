В Сейме Латвии не всем трибуна по зубам

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20 мая 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

парламент Латвии, фото соцсети

Видимо, коронавирус «затронул» психику и депутатов Сейма Латвии. На внеочередном заседании парламента два депутата повздорили… Да так, что один пригрозил другому физической расправой.

В Сейме проходили дебаты о формах поддержки жителей, пострадавших из-за кризиса. Депутат Алдис Гобземс, критикуя речь депутата Артусса Кайминьша, неоднократно упомянул сказанную им фразу, что он перебивается с хлеба на воду.

У депутата Кайминьша терпение не выдержало, и он стал кричать с места, чтобы депутат Гобземс внес конкретное предложение о помощи населению.

-Предложение! -крикнул Кайминьш.

-Я понимаю, что Кайминьш беспокоится, что перебивается с хлеба на воду,- поддразнил Гобземс.

-Предложение! - потребовал Кайминьш.

-Переживает, что перебивается с хлеба на воду со своими тремя-четырьмя тысячами евро! - продолжал Гобземс.

-Гобземс, береги зубы! Серьезно! Береги зубы!!!

В ответ Алдис Гобземс стал выкрикивать: «Наркоман! Наркоман! Наркоман!»

Наконец, вмешалась в ругань председатель Сейма Инара Мурниеце, которой пришлось напомнить коллегам, что они находятся в парламенте!

Да уж, такого правительства Латвия никогда не видела! Народ в шоке!