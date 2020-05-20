Борщевик Сосновского – реальная угроза сельскому хозяйству

У борщевика нет вредителей и болезней, поэтому борьба с ним затруднительна. С химической точки зрения наряду с наличием в нем ядовитых веществ – фурокумарина, это кладезь природных химических соединений. Он содержит около 10% сахара, 16% белка, эфирные масла, дубильные вещества, витамины, семнадцать аминокислот, микроэлементы и т.д.

Борщевик входит в семейство зонтичных и насчитывает в мире 70 видов и прорастает он в основном в умеренных областях. На территории нашей страны он представлен 40 видами, но самым распространённым считался борщевик «сибирский», и его использовали для пищи (борщ). Молодые листья и побеги мариновали, солили, сушили и т. д., предварительно вымачивая для удаления ядовитых фурокумаринов. Этот вид не представлял большой проблемы до тех пор, пока человек не ввёл это растение в культуру и он грозит самому человеку, как экологическое бедствие.

Немного истории:

Изучая флору Кавказа в 40-х годах хх в. советский ботаник-систематик – Ида Павловна Менденова выделила и описала несколько видов гигантских борщевиков. Ныне известный борщевик Сосновского был назван в честь проф. Дмитрия Ивановича Сосновского посвятившего много времени изучению растительного покрова Кавказа.

Борщевик был окультурен Сосновским с целью получения фуражной культуры для кормления животных, благо урожай его биологической массы достигал 2500 ц./га., но увы надежды не оправдались и эксперимент кормления животных провалился, а культура «расцветала».

От кормления молоко становилось горьковатым, не квасилось и были проблемы с воспроизводством.Коровы перестали есть такой корм. Одним из очевидцев этого эксперимента была ныне работающая на опытной станции МГУ – агроном Солодова Наталья Александровна.

Из её рассказа стало известно, что в 1977 г.,ещё будучи студенткой ТСХА, она работала с Сосновским в учхозе «Красная пахря» Подольского р-на Московской области, где были посеяны поля с борщевиком Сосновского. Полученный силос из борщевика коровы не ели, сок при силосовании вытекал, образуя целые пруды. Сотрудники принимающие участие в эксперименте получили ожоги кожи различной степени. В целом эксперимент провалился полностью, а борщевик начал наступление на новые участки. На сегодняшний день нет не только системной и планомерной борьбы с этим злом на федеральном уровне, но и локальной. Даже в УОПЭЦ МГУ системно такие работы не ведутся, и это растение быстро завоёвывает необрабатываемые участки не только в Московской, но и в других областях России, от заполярья, Коми, Кавказа и до Сахалина. Будучи на полевой учебной практике по почвоведению со студентами 2-го курса кафедры почвоведения и управления земельными ресурсами (ВГУ) в Чашниково (Подмосковье) на УОПЭЦ в июле 2018 г. нами закладывались почвенные разрезы на различных формах рельефа, где, наряду с культурными растениями, хвойным лесом, окультуренными угодьями, нас неотступно «сопровождал» гигантских размеров борщевик Сосновского (высота до 4-х метров).

По данным почвоведов МГУ и ВГУ в этих местах такого нашествия этого ядовитого растения не наблюдалось за последние 20-30 лет. Этот сорняк занимает заброшенные поля, увлажненные пониженные участки, обочины дорог, заброшенные животноводческие фермы. Это растение в дикой форме существовало давно и занимало ограниченные участки, т.к. тогда не было заброшено такое огромное количество сельскохозяйственных угодий. (В России к 2018 году не обрабатываются примерно 40 миллионов гектар земель. Все они заброшены и покрыты не только бурьяном, но и, частично, борщевиком Сосновского). Появление этого сорняка – это заслуга человека, которая может привести к нежелательным последствиям.

Биологические особенности борщевика Сосновского:

* Высота до 4 метров.

* Толщина стебля до 4 сантиметров.

* Стержневой корень до 2 метров.

* Всхожесть до 89 %.

* Каждое растение дает более 35000 семян.

* Холодостойкость под снегом до -40 градусов Цельсия.

* Жаростойкость до 37 градусов Цельсия.

* Вытесняет всю другую растительность.

* Боится чистых (черных) паров и окультуренных угодий.

* Чем лучше питается и растет борщевик, тем меньше рядом кислорода и активно развиваются цианобактерии.

* Борщевик выделяет в почву особые вещества, губительно действующие на клетки, микрофлору, физико-химические и агрономические свойства почв.

* Питается анаэробными бактериями и поэтому растет у болот, животноводческих ферм и т.д.

Как обуздать борщевик:

* Многие специалисты считают, что химическая борьба с борщевиком наносит природе больше вреда, чем сам сорняк. Массовое использование различных ядохимикатов, таких как: Спрут Экстра, Ураган Форте, Раундап, Глифосат, Торнадо, Граунд, Деймос, Торнадо 500 и др. не дают ожидаемых результатов.

* Скашивание перед опылением с последующей двукратной вспашкой с частым дискованием и посевом многолетних трав или других с/х культур, но и это не дает должного эффекта, так как тысячи семян, разбросанных по полю, могут сохраняться в почве десятки лет, а затем прорастать.

* Все методы – косить, пахать, травить не дают ожидаемого результата. Нужны новые методы борьбы.

* В последнее время появилась информация из Санкт-Петербурга о разработке технологии, не имеющего аналогов в мире- специальный излучатель высокочастотный электромагнитный стерилизатор семян и корневищ борщевика, который устанавливается на борону при обработке полей и уничтожает все семена и корневища.

* Использование традиционных методов уничтожения этого сорняка практически не реальна, нужны новые методы.

* В Подмосковье (Чашниково) картофельное поле на площади сотни гектар с великолепным урожаем не прорастает борщевиком, хотя, вокруг пустые, необработанные поля на 50 % покрыты этим сорняком.

Опасные свойства:

* Эфирные масла и пыльца могут проникать через одежду и нанести вред.

* Ядовитые алкалоиды и тритерпеновые сапонины.

* Ожоги кожи при соприкосновении с борщевиком.

* Не подходить и не трогать.

Положительные свойства:

* Цветки борщевика дают много пыльцы и нектар, являются хорошими медоносами.

По утверждениям некоторых исследований у борщевика Сосновского есть довольно много полезного: получение меда и сахара (от 172 до 295 кг сахара из тонны борщевика), биотопливо, производство алкоголя, изготовление картона и т.д. Но нельзя не знать, что это растение является токсичным и, прежде чем его применить для своих нужд, необходимо неоднократно учитывать все его особенности. Заросли борщевика Сосновского видны из космоса. В свое время непродуманно ввели в культуру борщевик, а, может, сейчас непродуманно пытаются его уничтожить? Может, эту проблему необходимо детально обследовать? Может это растение, данное нам природой, не надо уничтожать, а правильно использовать с применением новых методов получения биотоплива, этанола, картона.