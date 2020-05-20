В России за сутки скончались 135 пациентов с коронавирусом нового типа

Аргументы Недели → Общество 13+

20 мая 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пробирки, pixabay.com

За прошедшие сутки количество жертв коронавируса нового типа в России увеличилось на 135 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В оперштабе уточнили, что, в частности, за минувшие 24 часа 75 человек умерли в Москве, 14 – в Подмосковье, по четыре пациента в Санкт-Петербурге, Нижегородской области и Дагестане.

С начала пандемии на территории России скончались 2 972 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция".

Ранее сегодня стало известно, что за прошедшие сутки в РФ выявили 8 764 новых случаев заражения COVID-19.