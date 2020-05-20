Южноуральские медики получили выплаты за работу в условиях пандемии

Аргументы Недели → Общество 13+

20 мая 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото Дмитрия Куткина

Южноуральские медики получили дополнительные выплаты за работу в условиях пандемии. Надбавки зависели от квалификации специалистов и количества отработанных смен.

Выплаты осуществляются из федерального и регионального бюджетов. Областные надбавки положены в основном тем, кто не попал в федеральный перечень. Речь идет о водителях скорой помощи, врачах неотложки, а также сотрудниках больниц, которые не работают непосредственно с COVID-19.

Часть федеральных выплат сделана из транша в 128 миллионов рублей. Она устанавливается в процентном отношении от средней зарплаты для врачей стационаров, поликлиник и скорых. Второй вид доплат – это фиксированные выплаты медработникам в размере 80, 50 и 20 тысяч рублей для врачей, среднего и младшего медперсонала.

Всего, по данным властей, доплату получили 6563 медика.

- Все они привязаны к фактически отработанному времени и числу смен, которые люди провели на своем рабочем месте, - рассказала вице-губернатор Ирина Гехт.

По словам заместителя главы региона, первый случай коронавируса на Южном Урале был обнаружен в конце марта. В связи с этим выплаты медикам оказались небольшими за тот период. Так, максимальная доплата врачам госпитальных баз составила 35,8 тысячи рублей, а минимальная - 5,3 тысячи рублей.

Работы в апреле было куда больше, а значит и выплаты увеличились. Так, максимальная выплата врачу за работу в круглосуточном стационаре составила 154,2 тысячи рублей, а минимальная - 14,1 тысячи рублей.

- Мы осуществили выплаты одними из первых, - отметила Ирина Гехт. - Апрельские выплаты все доктора, фельдшера, младший персонал получили в областных учреждениях до 1 мая, а в муниципальных учреждениях - 6-8 мая.

Отметим, что в больницы Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера перечислены средства для стимулирующих выплат сотрудникам, работающим с пациентами с коронавирусом.

Перерасчет организован оперативно в соответствии с корректировками в постановлении федерального правительства. Стимулирующие выплаты в соответствии с предыдущими постановлениями были выплачены с конца апреля по 7 мая. Теперь из документа убрана формулировка «за фактически отработанное время».