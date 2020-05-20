На Южном Урале не стали вводить послабления режима

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20 мая 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото Дмитрия Куткина

В Челябинской области не будут вводить послабления режима повышенной готовности. Дело в том, что в регионе остается напряженной ситуация с распространением коронавируса.

По словам губернатора Алексея Текслера, для принятия решения об изменении режима ограничений необходима устойчивая динамика, а ее пока нет.

- Видна относительная стабилизация средних показателей инфицирования. Это около 70 подтвержденных случаев заражения в день, - подчеркнул глава региона. - При этом мы наблюдаем серьезные колебания количества инфицированных.

Роспотребнадзор разделяет мнение местных властей. Специалисты сходятся во мнении, что для следующего этапа послаблений необходимы устойчивые тенденции к улучшению показателей инфицирования.

- Приоритет у нас прежний: жизнь и здоровье людей. Опасность вируса остается высокой, – констатировал Алексей Текслер.

Между прочим, по снятию ряда ограничений наша область опережает другие регионы. Со всеми мерами безопасности работает промышленность и организации, которые оказывают услуги населению: парикмахерские, стоматологии и ремонтные мастерские.