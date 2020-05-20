Дом-фантом, или Как выжить долевых совладельцев

Аргументы Недели → Общество

20 мая 2020, 10:34 [ «Аргументы Недели. Кубань», Сергей ИВАНОВ ]

Почему краснодарский филиал Росреестра зарегистрировал право одновременно на снесенный и вновь возведенный на его месте дом? Почему совладельцы не могут отстоять свои квадратные метры в судах? Почему краснодарские следователи в ходе проверки не выясняют обстоятельства по существу даже под давлением краевой прокуратуры?



Чего греха таить, каждый из нас невольно понимает: расслоение населения по степени кумовства и связей происходит не только в рамках страны, но и на конкретном бытовом уровне. Все ли равны перед законом? Или, может быть, кто-то равнее? Если, например, должностное лицо работало в каком-то ведомстве, а позднее пошло на повышение, станет ли ведомство защищать права простых граждан в споре со своим бывшим? Есть примеры, когда обычные люди бьются за свои права годами, а наделенное административным ресурсом лицо, не прилагая особенных усилий, раз за разом одерживает над ними верх. О верховенстве ли закона здесь идет речь или о хорошо налаженной среди «своих» системе взаимопонимания? Или подозрения излишни — просто нужно стучать в иные двери? Так ведь их был на пути нашей читательницы добрый десяток. И результата нет.



Более года мы наблюдаем за неравной борьбой жительницы Краснодара Елены Казанцевой, которая пытается по закону добиться своего права надлежащим образом оформить объект недвижимости, принадлежащий матери и сыну, проживающему по адресу с 2013 года и прописанному с 2019 года. Однако, невзирая на явные перекосы, злоупотребления и даже очевидные схемы, подтвержденные документами, несмотря на поддержку прокуратуры и письма президенту, ей до сих пор не удалось пересилить оппонентов.



Мы тщательно изучили материалы спора и предполагаем, что в данном случае речь идет о серьезной юридической ошибке, которая нарушает имущественные права семьи Деркач.



Елена Казанцева представляет интересы своей престарелой матери, Надежды Деркач, и сына, которым принадлежит 1/4 часть домовладения по адресу: ул. Черноморская, 19. Сперва эта доля по договору купли-продажи от 2007 года была приобретена на имя Надежды Деркач, а летом 2019 года пенсионерка подарила половину своей доли старшему внуку. Важно заметить, что семья небогатая, не имеет за собой высоких заступников и покровителей. Доля в домовладении была куплена на средства бабушки-инвалида, вырученные от продажи сельского домика. Возможно, это единственное приобретение, которое семья Деркач смогла себе позволить в современных рыночных условиях. Редко кто может позволить себе купить сразу целый дом или роскошный особняк.



Возможно, ошибкой прежних собственников было то, что они не обособились и не стали независимыми друг от друга, не довели до логического конца реализованный судебный раздел. Долевой раздел в итоге тяжким бременем лег на долю новых собственников, которые обменялись нотариальными согласиями 2008 и 2012 годов на обустройство своих квартир. Таким образом по существующему судебному разделу от 2004 года образовались три квартиры: двухэтажный дом семьи Пащенко — квартира 1, квартира 2 Надежды Деркач со служебной пристройкой, к которой, согласно проектам, подведены коммуникации, и квартира №3.



Так как первая квартира была в крайне ветхом состоянии, новые владельцы решили снести строение, а на ее месте возвести новый дом, на что, пользуясь доверием соседей, получили их согласие. С этого момента, по словам Елены Казанцевой, стали поступать предложения выкупить долю ее матери по бросовой цене. Ну какая тут продажа? Деньги ведь вложены в будущее детей.



Никто не знает, повлияла ли эта несговорчивость семьи Деркач на дальнейшие события. Хозяева первой квартиры продолжили обустраиваться, дав в 2012 году очередное нотариальное согласие Надежде Деркач на постоянное пользование и регистрацию права собственности на часть жилого дома В, пристроек в1 и в3. Впоследствии от этого согласия Пащенко стали почему-то отказываться. За это время семьей Пащенко была оформлена дарственная на мать. Когда Надежда Деркач также подарила внуку половину своей доли, в БТИ был заказан технический план, а в МФЦ подано заявление на внесение изменений в части увеличения площади и постановки здания на кадастровый учет.



Каково же было удивление, когда в выписке ЕГРН жильцы квартиры №2 увидели в правообладателях своего жилья имя В. В. Пащенко, хотя по реальному разделу домовладения и нотариальному согласию право собственности должно быть разделено между жильцами 2-й и 3-й квартир. Как такое могло произойти? Тут ведь явно что-то не так!



А дело отчасти в том, что в договоре дарения, который был оформлен владельцами первой квартиры в 2013 году, четко прописана передача нового дома и плюс 1/2 первоначальной долевой собственности на Черноморской, 19, которая была снесена до начала строительства и должна была быть погашена в Росреестре. То, что оба дома являются одним и тем же объектом недвижимости, подтверждается заключением кадастрового инженера, который указал, что на месте снесенного жилого дома литеры «А» возведен новый объект — жилой дом литеры «Д». С требованием устранить данное задвоение регистрации права собственности, чтобы впоследствии официально и законно оформить свое жилье, стала обращаться семья Деркач во все инстанции: и в администрацию города, и в Росреестр, и в Следственный комитет по Западному округу, и в прокуратуру, и в приемную президента РФ. Ведь действия сотрудников Росреестра, легализовавшие реальный дом и дом-фантом, а также прописавшие Пащенко в правообладателях их квартиры, могут повлечь за собой передачу права собственности или новый раздел имущества без существующих на то оснований.



Странный перекос происходит в действиях Росреестра по отношению к собственникам домовладения. На обращения представителей Пащенко сотрудники ведомства действуют особенно ретиво: буквально день в день удовлетворяют их заявления на основании согласий, полученных ими от совладельцев, а с семьи Деркач требуют доказывать свое право на основе схожего согласия, полученного от Пащенко, через суд.



— Если посмотреть на даты, то не успели они взять от меня какое-то согласие, как тут же подают в Росреестр, регистрируют и получают документы. А я могу так сделать? Я кто? Я подам и буду ждать месяцы и годы,— говорит Елена Казанцева.



Из-за невозможности доказать очевидное в административном порядке семья Деркач стала подозревать, что и регистрация нового дома Пащенко, и договор дарения Пащенко, и отнесение Пащенко к правообладателям чужой площади — это не только звенья одной цепи, но и, возможно, заранее продуманная стратегия, которой должны дать оценку правоохранительные органы.



Администрация города предлагала решить проблему обращением в суд с гражданским иском. Однако тяжбы в Октябрьском районном суде, где ранее служил Пащенко, а также в Ленинском суде не дают никакого результата. Иски остаются без рассмотрения, дела откладываются, а кассационные споры по земле также не дают результатов.



— Ранее я писала в краевую прокуратуру, что сын нынешней владелицы — должностное лицо — в рабочее время находится в суде и представляет интересы матери. На это краевая прокуратура ответила письмом от 15 апреля 2020 года, в котором указала, что в целях проверки доводов о нарушении судебным приставом требований законодательства о государственной службе и трудового законодательства мое обращение направлено руководителю УФССП России по Краснодарскому краю,— говорит Елена.



Следовательно, пришлось обращаться в правоохранительные органы.



В УМВД по Центральному округу проводилась проверка по заявлению Надежды Деркач и Елены Казанцевой о возможных противоправных действиях в отношении объекта недвижимости. Был получен отказ в возбуждении дела ввиду отсутствия события преступления. Однако 17 апреля 2020 года Прокуратура Центрального округа Краснодара нашла в действиях полиции нарушения уголовно-процессуального толка, так как в ходе проверки не были выяснены все необходимые для принятия решения обстоятельства. Сотрудники ведомства также отметили, что постановку на государственный кадастровый учет и регистрацию прав на построенный Пащенко дом должностные лица Росреестра выполнили в отсутствие заявлений со стороны других собственников земельного участка.



Несколько раз по изложенным фактам проводил проверку Следственный отдел по Западному округу Краснодара СУ СК РФ и каждый раз отказывал в возбуждении уголовного дела. С выводами следствия можно было бы согласиться, если бы не реакция краевой прокуратуры, которая установила и обозначила в письме от 31 декабря 2019 года, что новый дом действительно был построен на месте снесенной ветхой постройки, что раздел помещений в построенном доме на нежилые и жилые был произведен филиалом Росреестра без решения органов местного самоуправления, что договором дарения прежний владелец передал новому собственнику и новый дом, и вдобавок половину ранее существовавшего домовладения. Прокуратура увидела, что по-хорошему право общедолевой собственности на преобразованный объект недвижимости нужно было аннулировать, но, так как оно официально зарегистрировано, по словам заместителя руководителя управления Росреестра Осипова, вопрос нужно решать в суде. Сотрудники Росреестра при этом снимают с себя ответственность: погашение утраченной доли можно произвести по заявлению собственников, но таковые к ним не поступали. Обладатели фантомной собственности этого делать, видимо, и не собираются. В письме от 17 апреля краевая прокуратура также отметила, что следователи СК провели проверку с нарушениями УПК и что со своей стороны направила требование о дополнительной проверке.



Кроме того, прокуратура поставила на контроль результаты проверки в УМВД по Краснодару по заявлению семьи Деркач, в котором речь идет уже о реальных попытках завладеть ее имуществом. В данный момент дело находится в ОЭБ и ПК УМВД по Краснодару. Материалы попали туда после электронного обращения семьи Деркач к президенту РФ. Какими будут результаты, мы обязательно расскажем.



Двадцать второго апреля в Прокуратуру Краснодара от краевой прокуратуры направлено на рассмотрение обращение семьи Деркач для проведения тщательной проверки всех доводов заявителя и при наличии фактов принятия исчерпывающих мер прокурорского реагирования.



Немаловажно, что, проводя проверку доводов семьи Деркач, прокуратура выявила на территории домовладения несанкционированный магазин, принадлежащий жильцам первой квартиры, а вынужденная на это отреагировать окружная администрация привлекла в ответчики всех собственников домовладения, несмотря на то что семье Деркач данный магазин не принадлежит. Судья почему-то не посчитал нужным вывести их из этого статуса.



По мере того, как семья Деркач пытается отстоять свою правду, со стороны оппонентов, по словам Елены Казанцевой, идут попытки дестабилизировать обстановку самыми разными способами, лишь бы увести специалистов от проблемы «раздвоенного» права. Звучит информация о том, что якобы собственники второй квартиры нацелены на то, чтобы отнять у них жилую площадь, каким-то образом нажиться на семье соседей. Однако напомним, что семья Деркач не обладает ни связями, ни покровительством, ни административным ресурсом для того, чтобы совершить какой-то неправомерный поступок. Цель борьбы была озвучена Казанцевой в заявлении на имя руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю от 17 октября 2019 года. Заявители просят исключить Пащенко из числа собственников измененного объекта недвижимости в связи с появлением нового объекта и привести в баланс долевую собственность с соблюдением порядка пользования



ею по суду от 2 марта 2004 года и с соблюдением всех нотариальных согласий предыдущих лет. В том числе поставить на кадастровый учет пристройку с подведенными к ней коммуникациями. Но самое главное — прекратить долевую собственность и зарегистрировать три объекта недвижимости в пределах одного земельного участка.



Иными словами, граждане пытаются законным образом обособиться, выйти из зависимости от совладельцев, чтобы более не бояться потерять свои метры, однако все инстанции, невзирая на документы и доказательства, словно избегают решения вопроса по существу, особенно в пользу семьи Деркач. Почему никто не хочет слышать правду Деркач?



Двадцать седьмого мая в Ленинском районном суде назначено к рассмотрению административное исковое заявление к Росреестру Евгения Казанцева, внука Надежды Деркач, об оспаривании действий (бездействия) госорганов. Отметим, данное заседание много раз откладывалось. На этот раз наши журналисты намерены присутствовать на процессе, чтобы получить максимально объективную картину происходящего. Надеемся, что справедливость все-таки восторжествует. Также в очередной раз подано исковое заявление об устранении реестровой ошибки, рассмотрение которого раз за разом отклоняется.



— По данному домовладению ни одного судебного иска могло бы не быть, если бы мы все втроем на равных условиях оформили документы в соответствии с решением суда 2004 года и нотариальными согласиями,— говорит Елена Казанцева.



Данный материал является официальным запросом в правоохранительные органы для тщательной проверки изложенных фактов и вынесения адекватных процессуальных решений.