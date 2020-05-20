Иномарки, закупленные для саммитов, передадут южноуральским больницам

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20 мая 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Рисунок с drive2.ru

Новые автомобили Toyota Camry, припаркованные на стоянке у озеро Смолино, будут переданы для работы в больницы и социальные учреждения региона.

Как сообщает издание «МК-Урал», припаркованные Toyota Camry на днях обнаружил челябинец на одной из стоянок возле озера Смолино. Оказалось, что автомобили принадлежат правительству Челябинской области. Они были закуплены для обслуживания мероприятий саммитов ШОС и БРИКС, которые планировалось проводить этим летом в Челябинске.

В связи с переносом мероприятий часть автомобилей было решено передать медицинским и социальным учреждениям региона. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер. Другая часть машин заменит выработавшие свой ресурс автомобили из автопарка правительства.