Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Иномарки, закупленные для саммитов, передадут южноуральским больницам

, 11:46 [ «Аргументы Недели. Челябинск», ]

Иномарки, закупленные для саммитов, передадут южноуральским больницам
Рисунок с drive2.ru

Новые автомобили Toyota Camry, припаркованные на стоянке у озеро Смолино, будут переданы для работы в больницы и социальные учреждения региона.

Как сообщает издание «МК-Урал», припаркованные Toyota Camry на днях обнаружил челябинец на одной из стоянок возле озера Смолино. Оказалось, что автомобили принадлежат правительству Челябинской области. Они были закуплены для обслуживания мероприятий саммитов ШОС и БРИКС, которые планировалось проводить этим летом в Челябинске.

В связи с переносом мероприятий часть автомобилей было решено передать медицинским и социальным учреждениям региона. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер. Другая часть машин заменит выработавшие свой ресурс автомобили из автопарка правительства.