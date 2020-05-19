Мосметодцентр представил новые образовательные активности

Аргументы Недели → Общество 13+

19 мая 2020, 21:48 [ «Аргументы Недели» ]

Мастер-класс, фото соцсети

Московский Городской методический центр подготовил образовательные активности для столичных школьников и дошкольников на период с 15 по 31 мая. В их числе виртуальная робототехника, обычная физика необычных объектов, тайны археологии и многое другое.

«С 1 по 15 мая те активности, которые предложил Городской методический центр, оказались невероятно востребованы – даже больше, чем мы рассчитывали. Поэтому эту традицию мы продолжаем», – рассказал на селекторном совещании Департамента образования и науки директор Мосметодцентра Андрей Зинин.

Новинками «сезона» с 15 по 31 мая станут активности от предпрофессиональных классов, включая более 40 мастер-классов, включая занятия по оказанию первой помощи.

«Вместе с Российским государственным социальным университетом подготовлены очень интересные онлайн-каникулы в Детском технопарке РГСУ. Это возможность изучить интереснейшие и очень неожиданные темы», – отметил Андрей Зинин.

Также в рамках предпрофессионального образования пройдут курсы от НИУ ВШЭ и МГУПП по программированию, прототипированию, основам программирования микропроцессоров и микроконтроллеров, прикладным кондитерским технологиям с использованием 3D-печати и др.

Также продолжатся онлайн-встречи с учеными, посвященные современным методам аналитической химии, изотопам, развитию координационной химии и секвенированию. Встречи будут проходить в формате диалога, а не лекции.

Кроме того, школьники дистанционно встретятся с представителями крупных корпораций, включая Coca-Cola, Toyota, HeadHunter, Suerjob. Также можно будет задать вопросы карьерным консультантам в рамках онлайн-клуба Softskills 2035. И вновь пройдут образовательные и развивающие активности для дошкольников. Более подробную информацию и расписание активностей можно найти на сайте Мосметодцентра.