Как в лесу в Челябинске появились десятки новых автомобилей для чиновников

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19 мая 2020, 20:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 74.ru

фото: pixabay.com

В лесу в Челябинске местный житель обнаружил десятки новеньких автомобилей Toyota Camry. Черные машины припаркованы на участке рядом с озером Смолино, в 10 минутах езды от центра города.

Челябинцы заметили, что новые иномарки пригнали небольшими партиями несколько месяцев назад, машины перезимовали в лесу.

Автомобили Toyota Camry, на которых еще никто не ездил, принадлежат правительству.

В правительстве региона рассказали, что автомобили были закуплены перед политическими мероприятиями.

В правительство Челябинской области уточнили, что закупка транспортных средств осуществлялась для обеспечения проведения саммитов ШОС и БРИКС и иных протокольно-организационных мероприятий. Потребность в машинах объясняется необходимостью замены выработавших свой ресурс автомобилей.

Саммиты ШОС и БРИКС должны были пройти в России в 2020 году. Часть мероприятий - в Челябинске. Но коронавирус изменил много каких планов.