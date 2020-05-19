Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В структуре «Роскосмоса» рассказали о разработке новой спутниковой системы связи

, 20:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В структуре «Роскосмоса» рассказали о разработке новой спутниковой системы связи
pexels.com

Павел Черенков, гендиректор компании "Спутниковая система "Гонец", входящей в "Роскосмос", рассказал о начале разработки спутниковой группировки "Гонец" нового поколения.

По словам Черенкова, в новой системе количество спутников будет "гораздо больше", поэтому потребуется "выведение всей группировки на орбиту с ее последующим плановым пополнением". На начальном этапе на орбиту будут выводить по семь аппаратов за запуск, а затем по два-три для поддержания группировки в штатном составе.

Запуски новых спутников связи будут производиться с космодрома Восточный. Сейчас на орбите находится группировка из 12 спутников "Гонец".

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин почти ровно год назад сообщал, что новая спутниковая система с условным названием "Гонец-2" будет ориентирована на предоставление услуг Интернета. 

ИЧ

Экономика

Чубайс считает нефтяной рынок «дохлой лошадью» и предлагает: «Если лошадь сдохла, надо с нее слезть»

Чубайс считает нефтяной рынок «дохлой лошадью» и предлагает: «Если лошадь сдохла, надо с нее слезть»

Глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс, прокомментировал ситуацию с обвалом нефтяного рынка, известной поговоркой о «дохлой лошади». «Если лошадь сдохла, надо с нее слезть», — процитировал Чубайс ковбойскую мудрость.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью