Свадьбы онлайн и другие тренды свадебного сезона-2020

Свадебный сезон 2020-го года начался неординарно. Но пары и организаторы мероприятий адаптируются ко всему. Корреспондент «Аргументов недели» узнала, как можно использовать карантин, чтобы улучшить торжество.

Кажется, этой весной вся жизнь перешла в режим изоляции. Но россияне не отказываются от свадеб: ЗАГСы продолжают регистрировать браки. Правда, присутствие гостей и торжественные церемонии пока запрещены.

Предприимчивые организаторы нашли способ проводить красивые свадьбы, не нарушая правила карантина. Они устраивают дистанционные торжества. Гости, подарки, ведущий, первый танец – всё это осталось частью праздника, но с экрана ноутбука или смартфона через платформу Zoom. Необычно, современно, экономно – говорят те, кто рискнул пожениться онлайн.

Такой формат нравится не всем, так как теряется эмоциональная составляющая: экран не заменяет присутствия близких людей. Поэтому большинство пар просто перенесли церемонию на более поздние месяцы или даже 2021 год.

Основатель агентства по организации свадеб Виктория Звездикова прогнозирует, что стоимость услуг после карантина не возрастёт. Зато появится возможность найти хороших специалистов, которые раньше работали на заграничных мероприятиях, а теперь освободились. Из-за переноса дат площадки и подрядчики уже сейчас заняты практически на все выходные августа и сентября. Многие пары решили провести торжество в будние дни. В этом тоже есть свои плюсы: услуги всех свадебных специалистов с понедельника по четверг значительно дешевле.

Очевидный плюс карантина для невест и женихов – освободившееся время. Пары отмечают, что подготовка в режиме самоизоляции отвлекает от стресса из-за постоянного нахождения дома и приносит удовольствие от погружения в планирование одного из важнейших дней в их жизни.

Виктория Звездикова вместе со свадебным режиссёром Дарьей Мартыновой дали несколько советов, как можно использовать карантин, чтобы улучшить свадьбу: