Свадьбы онлайн и другие тренды свадебного сезона-2020

Свадебный сезон 2020-го года начался неординарно. Но пары и организаторы мероприятий адаптируются ко всему. Корреспондент «Аргументов недели» узнала, как можно использовать карантин, чтобы улучшить торжество.
Кажется, этой весной вся жизнь перешла в режим изоляции. Но россияне не отказываются от свадеб: ЗАГСы продолжают регистрировать браки. Правда, присутствие гостей и торжественные церемонии пока запрещены.
Предприимчивые организаторы нашли способ проводить красивые свадьбы, не нарушая правила карантина. Они устраивают дистанционные торжества. Гости, подарки, ведущий, первый танец – всё это осталось частью праздника, но с экрана ноутбука или смартфона через платформу Zoom. Необычно, современно, экономно – говорят те, кто рискнул пожениться онлайн.
Такой формат нравится не всем, так как теряется эмоциональная составляющая: экран не заменяет присутствия близких людей. Поэтому большинство пар просто перенесли церемонию на более поздние месяцы или даже 2021 год.
Основатель агентства по организации свадеб Виктория Звездикова прогнозирует, что стоимость услуг после карантина не возрастёт. Зато появится возможность найти хороших специалистов, которые раньше работали на заграничных мероприятиях, а теперь освободились. Из-за переноса дат площадки и подрядчики уже сейчас заняты практически на все выходные августа и сентября. Многие пары решили провести торжество в будние дни. В этом тоже есть свои плюсы: услуги всех свадебных специалистов с понедельника по четверг значительно дешевле.
Очевидный плюс карантина для невест и женихов – освободившееся время. Пары отмечают, что подготовка в режиме самоизоляции отвлекает от стресса из-за постоянного нахождения дома и приносит удовольствие от погружения в планирование одного из важнейших дней в их жизни.
Виктория Звездикова вместе со свадебным режиссёром Дарьей Мартыновой дали несколько советов, как можно использовать карантин, чтобы улучшить свадьбу:
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Добавьте описание к списку гостей. Если вы расскажете об увлечениях приглашённых, вспомните истории, связанные с каждым из них, ведущий сможет это использовать в ходе праздника. Гости почувствуют, что свадьба – не просто стандартный сценарий, она про вас и про них!
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Придумайте подарки гостям. Можно сварить домашнее варенье и разложить его в красивые баночки. Придумать шаржи, коллажи, фотомонтажи с вашими гостями. Заказать шоколад ручной работы или самому сварить мыло. Время есть!
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Вспомните о своих талантах. Напишите рассказ, стих или песню на основе истории вашей любви. Или используйте современный подход – снимите вайн или клип о вас.
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Займите творчеством ваших гостей. Проекционные экраны сейчас используются практически на всех свадьбах. Задействовать их нужно по максимуму. Придумайте флешмоб и попросите гостей записать видео. Это может быть пародия на вас или ролик о том, как гость готовится к свадьбе. Главное – дайте чёткое техническое задание: вертикальная или горизонтальная съёмка, освещение. Можно создать маску в Instagram или попросить использовать при съёмке определённый фильтр, чтобы в итоге получился красивый качественный клип, который вы все вместе посмотрите в день Х.
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Подберите музыку. Она будет сопровождать вас весь день, создавать атмосферу и настроение. Особое внимание уделите композиции для первого танца. Если захотите использовать иностранную песню, обязательно посмотрите перевод слов. Из личного опыта: Дарья Мартынова однажды со стороны наблюдала за свадьбой, где жених и невеста танцевали под песню о девушке лёгкого поведения. Наверняка, гости со знанием языка были удивлены.
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Придумайте оригинальные приглашения. Они открывают гостям вашу свадьбу. Пригласительные могут взрываться, раскалываться, крутиться. Текст может быть спрятан в ребусе, а некоторые нужно нагреть теплом, чтобы прочитать.
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Напишите текст церемонии. Пусть это будет не рассказ «О корабле любви, который отправляется в плавание…», а история только про вас. Вспомните, где и как было сделано предложение; что вас объединяет и наоборот; знакомство, начало отношений. Точные меткие фразы сделают момент обмена кольцами душевным и трогательным.
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Дополните свадьбу на уровне всех органов чувств. Можно найти студию, которая занимается аромадизайном мероприятий. Не секрет, что ароматы влияют на настроение. Пусть у вашей свадьбы останется приятный шлейф.
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Подумайте о потомках. Ваша свадьба может стать началом красивой истории династии. Создайте герб, закажите гербовый фарфор, начните летопись своей семьи. Пусть следующие поколения вдохновляются вашей историей и продолжают начатую традицию.