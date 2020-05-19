В Ачинске назвали победителя конкурса «Полицейский Дядя Стёпа»

Аргументы Недели → Общество 13+

19 мая 2020, 18:41 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Сотрудники линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Ачинск совместно с Общественным советом провели отборочный этап ежегодного Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа».

В творчеством состязании приняли участие подшефные Центра семьи «Ачинский» в возрасте от 6 до 14 лет. Ребята представили 8 работ из различных материалов: гипса, пластилина, текстиля, глины и картона. Компетентное жюри отметило работы Вероники Пичугиной (9 лет), Анастасии Кухты (11 лет), Вадима Кухты (14 лет) и Вероники Никифоровой (13 лет).

Представители Общественного совета при ЛО МВД России на станции Ачинск оценили творчество ребят дистанционно. Общественники по электронной почте выразили свое мнение о работах конкурсантов. Они считают, что проведение конкурса «Полицейский Дядя Степа» развивают у детей воображение и творческую фантазию, а также помогают сформировать положительное отношение к профессии сотрудника полиции.

Лучшей поделкой признана работа 9-летней Вероники Пинчуговой – «Встреча с дядей Степой»». Вероника нарисовала гуашью счастливого ребенка, который здоровается со знакомым многим детям Полицейским Дядей Стёпой. Вероника очень активная и общительная девочка, в свободное время с удовольствием занимается творчеством – увлекается рисованием и это, как оказалось, у нее хорошо получается.