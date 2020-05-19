Енисейское пароходство и Лесосибирский порт обеспечили отправку техники Миноборн

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19 мая 2020, 18:24 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Енисейское пароходство и Лесосибирский порт обеспечили отправку техники Миноборны в Северо-Енисейский район.

Енисейское речное пароходство (дочерняя компания Норникеля) совместно с Лесосибирским портом (дочернее предприятие АО «ЕРП») оказали содействие Министерству обороны Российской Федерации в переброске техники и личного состава для борьбы со вспышкой заболеваемости короновирусной инфекции на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе.

Военная техника направлялась в регион в основном своим ходом, но часть пришла железнодорожным и авиатранспортом.

В ночь с 16 на 17 мая Лесосибирский порт принял по железной дороге и осуществил разгрузку эшелона военных машин (порядка 40 единиц). Уже рано утром 17 мая силами Енисейского пароходства была организована переправа через Енисей более 120 единиц техники и порядка 300 военнослужащий Министерства обороны РФ. Переправу через реку Енисей в районе д. Еркалово обеспечивали суда Подтёсовской РЭБ флота АО «ЕРП» теплоход толкач «БТП-605» и несамоходный паром «Дивногорец». Для переброски такого количества техники парому пришлось сделать 5 рейсов. Речникам для выполнения данной операции потребовалось порядка 17 часов.

По словам генерального директора ООО «Норникель-ЕРП» Олега Шпагина: «Слаженность и оперативность всех участников транспортной операции, как военных, так и речников и портовиков, позволила осуществить переброску техники менее чем за сутки».

Стоит также отметить, что речники планируют обеспечить переброску военной техники, по мере выполнения задач военнослужащими, и в обратном направлении. Всю помощь АО «ЕРП» и АО «ЛП» оказывают на безвозмездной основе.

Пресс-секретарь Ольга Жвалеева