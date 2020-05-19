Тысячи граждан Средней Азии живут в палатках и не могут покинуть Россию

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19 мая 2020, 17:26 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Специальная комиссия, состоящая из представителей России, Казахстана и Узбекистана, займется вопросом отправки тысяч мигрантов, которые не могут вернуться из нашей страны на родину из-за закрытия границ и ограничения авиасообщения в связи с пандемией COVID-19.

Мигранты, занятые в сфере услуг, лишились заработка. Многие из них сейчас выживают лишь за счет помощи общин и благотворительных организаций. В настоящее время в России создано, по меньшей мере, два лагеря-обсерватора в приграничных районах - в Самарской и Оренбургской областях.

В Самарской области спецкомиссия займется решением вопроса возвращения домой граждан Таджикистана и Узбекистана. На ее рассмотрении находятся заявки более 900 граждан этих республик. По всей России заявки на возвращение домой подали более 65 тысяч граждан Узбекистана, президент страны Шавкат Мирзиеев пообещал, что их вывоз в скором времени возобновится.

В Оренбургской области в палаточном городке находятся порядка 500 человек, они прибыли туда, узнав о том, что в начале мая 500 гражданам Киргизии разрешили выезд домой. Первые рейсы уже вылетели из Ростова-на-Дону, планируется, что в скором времени гражданам Узбекистана разрешат вылет из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Новосибирска.

До 15 июня всем категориям иностранцев не нужно переоформлять документы на пребывание в стране, но, с учетом сложившейся ситуации, в Федерации мигрантов России рассчитывают, что этот срок будет продлен как минимум на несколько месяцев.

«Изначально идея была в том, что к 15 июня всё восстановится, и люди спокойно смогут улететь. А вот этот короткий сложный период они смогут пережить, не оформляя документы. Но сложный период сильно затянулся, и мы понимаем, что 15 июня никто никуда не полетит, работы не будет, и разрешения логично было бы продлить до августа или сентября. Лучше дать людям запас времени», - отметил президент Федерации Вадим Коженов.

В Федерации не фиксируют всплеска протестной активности среди мигрантов из Средней Азии. При этом акции, подобные той, что произошла на днях возле рынка «Фуд сити» на Калужском шоссе, по мнению Коженова, являлась не более чем попыткой отдельных граждан воспользоваться ситуацией.

«Люди, работающие на рынке, - это определенный тип личности. Они всегда думают о том, как сэкономить и заработать, поэтому они пошли к арендодателю и потребовали снижения арендной платы. Тот отказался, потому что рынок не закрыт, и торговля идет в полную силу, оснований нет, все работают. В ответ на это они нагнали людей, - заключил президент Федерации мигрантов России.