Семейные ценности в России: миллионы матерей-одиночек и задолженность по алиментам 152 млрд рублей

Аргументы Недели → Общество 13+

19 мая 2020, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

В России зарплаты женщин, несмотря на то что они более образованны, в среднем на 30% ниже, чем у мужчин. При этом после развода чаще всего именно на плечи матерей ложится обеспечение детей. Во время кризиса всегда страдают наименее защищенные, вот и нынешняя эпидемия и ее последствия, по мнению экспертов, экономически ударят прежде всего по женщинам.

Из-за коронавируса пострадали сферы, в которых в основном трудились женщины. Частные детские сады, разнообразные курсы, магазины, турфирмы, столовые, салоны красоты – те, кто там работал, сейчас сидят дома и нередко – без средств к существованию.

В то же время найти хоть какую-то удаленную работу тоже непросто – обязанностей по уходу за детьми и ведению домашнего хозяйства только прибавилось из-за закрытия школ и садиков.

Что в такой ситуации делать матери-одиночке, непонятно. Рассчитывать на бывших мужей многим не приходится. Долги россиян по алиментам за 2019 год достигли исторического максимума и составили 152 миллиарда рублей.