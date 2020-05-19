«Краснодар Водоканал» улучшит качество водоснабжения жителей улицы Сафонова

Аргументы Недели → Общество 13+

19 мая 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») приступили к выполнению работ по замене сетей водоснабжения на улице Сафонова от ул. Полевая до ул. Ленинградская. Обновление коммуникаций позволит нормализовать водоснабжение у владельцев порядка 200 частных домовладений в этом районе.



В целях улучшения качества воды, специалистами предприятия будет проведена замена старого стального водопровода диаметром 100 мм протяженностью 450 метров на новый пластиковый, а также заменена запорная арматура для дальнейшего более эффективного обслуживания водопроводных сетей.



«Мероприятия по замене водопровода, направленные на улучшение качества услуг для потребителей, будут выполнены в рамках производственной программы предприятия, - говорит директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов, - Изношенные стальные трубы будут заменены на современные пластиковые со сроком эксплуатации не менее 50 лет. Мероприятия проводятся методом горизонтально-направленного бурения, позволяющим выполнить прокладку сетей без ущерба для ландшафта местности».