Конкретный пример: что происходит в судебной системе Латвии

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19 мая 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Суд Латвии, фото: соцсети

Балтийское бюро «Аргументы Недели» продолжает серию статей о судебной системе в Латвии, судебных приставов и правах человека.

Итак, кому закон не писан в Латвии? Кто может и трактует его так, как «хочет»? Есть ли права у простого латвийца?

Конкретный пример.

Как уже писало балтийское бюро «АН», в связи с коронавирусом государство «пошло на уступки»: в условиях ЧС были внесены поправки к закону об урегулировании конфликта с коллекторами и взыскателей долгов. Теперь на такие вот урегулирования полагается 60 дней.

Кто относится к «взыскателям» долгов? Латвийцы наивно полагали, что не только коллекторы, но и судебные исполнители. Как бы не так!

Балтийское бюро «АН» получило ответ от Совета присяжных приставов, в котором четко сказана, что права и послабления имеют только судебные исполнители, но не должники.

«Согласно 7 статьи Закона «О деятельности государственных учреждений в ЧС, связанных с распространением коронавируса» предусматривает, что Латвийский совет присяжных судебных приставов может наложить ограничения на прием посетителей лично или принять решение о его прекращении в местах судебных приставов. Латвийский совет присяжных судебных приставов может определить условия, при которых присяжный судебный исполнитель может принять решение о приостановлении полномочий, если его деятельность не связана с существенным нарушением прав или объективной срочностью, а его деятельность может быть связана с повышенным риском заражения коронавирусом».

Понятно, что судебный исполнитель не желает быть инфицированным и может не принимать людей, может и «приостановить свои полномочия».

А может ли «должник» в период ЧС «приостановить полномочия» и выплатить долг после снятия ЧП?

НЕТ! Простой «должник» не имеет право болеть, а должен и обязан выполнять (по первому зову) команды судебного исполнителя.

Ответ Совета латвийских судебных приставов: «Чрезвычайное положение не привело к каким-либо изменениям, таким как порядок импорта исполнительных дел по исполнению решения». Но главное из ответа!!!! «Ничего, даже государственный праздник, не мешает вам быстрее выполнять свои обязательства». Иными словами, «плевать», что ты болен и может находишься «при смерти» (в Латвии достаточно случаев смерти от коронавируса), ты быстрее выполняй свои обязательства! НЕПРИКОСНОВЕННЫ только судебные приставы.

О какой демократии, правах человека идет речь? Может государству следует проработать законы хотя бы в период ЧП? Зачем же так открыто изгаляться над людьми, на чьи деньги вы живете?

А что касается 60 дней на урегулирование вопросов с взыскателем долгов, то Совет присяжных приставов Латвии ответил просто: «Вы ошиблись!»

Хорошо, балтийское бюро «ошиблось» ( с иронией), а как вам, господа из совета, конкретный случай…

Господин «Н» (о котором 7 мая «АН» уже писали) выплатив сумму судебному исполнителю Катрине Балталксне, вместе с дополнительными процентами и НДС, обнаруживает, что сумма из 546 евро «превратилась» без одного евро в 700! Естественно, он задал вопрос судебному исполнителю. Ответ пришел быстро! О чудо!!! Г-жа Катрина призналась, что «взяла денег больше», чем полагается! Аж на 93 евро! Почти «соточка». Кстати, у определенного процента пенсионеров пенсия от 78 до 90 евро. Нет, они не тунеядцы! Они, например, библиотекари! Они несут в мир доброе и вечное, а не «снимают» с людей больше, чем положено. Г-жа Кристина вернула деньги. Быстро. А как же? Не хочется же ей ославиться на пол Европы! Вопрос в другом: кто ответит за это? Кто? Вопрос к Совету присяжных приставов!

Могу поспорить, что данный Совет будет «извиваться, как ужака под вилами» (М. Шолохов «Тихий Дон»), но конкретного ответа не даст! Мол, нечего с «челядью» разговоры вести… «Вы ошиблись!» Мое мнение.

И Латвия теперь говорит о правах человека?

Продолжение следует…