Массовые вечеринки каждый день: озабоченным свингерам мэр Собянин не указ

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19 мая 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели», Карина Вирус ]

Фото: Pixabay

Еще в марте столичный мэр Сергей Собянин подписал указ о временном закрытии всех развлекательных учреждений. В том числе ночных клубов. Позже приостановили работу бары, рестораны, фитнес-клубы, да и вообще практически все заведения. Однако остались те, которым на распоряжения градоначальника, мягко говоря, чихать. Иначе как объяснить, что все это время они продолжают работать, собирая в одном помещении десятки человек, более чем плотно контактирующих друг с другом? Речь идет о московских свингер-клубах.

«Изоляция и навязанные страхи довели нас до сумасшествия! Пора дать волю своим демонам и выпустить их на свободу!» – гласит афиша прошедшего буквального на днях мероприятия для свингеров, где диджей выступил в роли «чумного доктора». А гостей встречали медсестры, которые «нежно проверяли всех на признаки вируса». Воспользоваться средствами дезинфекции посетители могли бесплатно, а вот костюмы химзащиты и маски выдавались за отдельную плату.

На всякий случай поясним. В свингер-клубах встречаются те, кто предпочитает обмениваться половыми партнерами, а также заниматься групповым сексом на глазах у других. То есть, ни о какой социальной дистанции и речи идти не может. Ученые могут сколько угодно рассуждать о том, передается ли коронавирус половым путем, но дышать и трогать друг друга гости подобных клубов будут так или иначе, за этим они туда и приходят. Вот такой вот пир во время чумы.

Большинство объявлений – сборища на дачах и в частных апартаментах (например, в Москва-Сити). «Если нельзя, но очень хочется, то значит можно, но только осторожно» – под таким девизом проходят свинг-вечеринки в период карантина. Весь апрель, май расписан каждый день. От столицы не отстают и регионы. Особенно активны Санкт-Петербург, Сочи, Петрозаводск, Челябинск, Воронеж, Липецк. Популярны тематические встречи, на которые все должны прийти в костюмах медсестер, врачей и больных пациентов.

С дачными посиделками и квартирниками все более-менее понятно. Но как, несмотря на все запреты, продолжают работать ночные клубы и крупные сауны? «Как и остальные проекты, возвращаемся к полноценному функционированию», - пишут организаторы банной вечеринки, которая должна состояться уже на этой неделе. А некоторые и функционировать не прекращали. К примеру, занимающий огромное помещение свингер-клуб в районе Шоссе Энтузиастов под загадочным названием «Эдем». Они и День Победы, так сказать, отметили без проблем, и сейчас продолжают весело работать, принимая каждый вечер до сотни посетителей.