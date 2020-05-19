Обновление Windows 10 принесло проблемы пользователям

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19 мая 2020, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]

Девушка за ноутбуком. Фото: pixabay.com

Очередное системное обновление для Windows 10 принесло массу неудобств пользователям – на компьютерах оказалась утеряна часть данных, а также пропал звук.

Пользователи пожаловались, что после обновления оказались удалены драйверы звуковой карты, и, как следствие, перестал работать звук. Также многие не досчитались части личной информации, передаёт Мир24. У некоторых звук наоборот стал воспроизводиться сразу через наушники и динамики.

«Мой компьютер автоматически обновился до этой версии, и все файлы были удалены. Я не знаю, как их восстановить, и боюсь усугубить проблему», - пожаловался один из пострадавших пользователей.

Эксперты рекомендуют вернуть пропавшие данные посредством множественной перезагрузки ПК. Наладить звук поможет сброс аудионастроек.