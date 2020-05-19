Маска от штрафа

Аргументы Недели → Общество 13+

19 мая 2020, 15:51 [ «Аргументы Недели. Волгоград», Софья СОРОКА ]

В медицинских целях они абсолютно бесполезны, разве что отпугнут приближающегося прохожего и помогут соблюсти социальную

С 20 мая в Волгограде начал действовать масочный режим. В общественных местах и транспорте все жители должны находиться в масках и перчатках. Пенсионерам даже выдали бесплатный комплект. Вроде бы это история про заботу волгоградских властей о простолюдинах, но при близком рассмотрении, видится, что в передаче «Где логика?» нашим областным руководителям призовые места не светят.

Кстати, если читателям резануло ухо слово «простолюдины», спешим пояснить: совсем недавно Минюст инициировал ввод этого термина в официальный документооборот. Не было до этого, пояснили министерские юристы, слова, чётко обозначающего большую категорию граждан страны, на которую распространяется действие большинства законов и подзаконных актов. С 1 июня простолюдинами будут считать все граждане, не имеющие чинов госслужбы, действующего мандата депутата, офицерских званий силовых ведомств, церковных чинов, научных, спортивных и артистических званий.

В общем, данелиевский «Кин-дза-дза» оказался вовсе не про инопланетных жителей. А «пацаки, почему без намордников?» - это как раз про сегодняшний день.

Вернемся к теме «Где логика?». Постановлением губернатора Волгоградской области одновременно объявлено о трех датах. Первая - продление особого режима до 31 мая. Вторая - его послабление с 14 мая, когда уже разрешена работа многих организаций и выход большинства людей из режима самоизоляции. И третья - введение режима «маска-перчатки» с 20 мая. То есть с 14 по 20 мая волгоградцы все ещё могли ходить в общественные места без дополнительных коронавирусных аксессуаров, а с 20 и минимум до 31 мая, в период, когда наверняка наступит жаркая погода, должны будут дышать через маску и осязать через перчатки. Хотя одновременно с этим медики 14-15 мая объявили о выходе на плато по Covid-19. Это когда количество заболевших и выздоровевших за одни сутки стало примерно одинаковым. После плато обычно прогнозируется снижение. И где здесь логика?

Отсрочку режима обязательного ношения масок-перчаток с большой натяжкой можно объяснить временем моральной подготовки волгоградцев к этому периоду. И особенно морально-материальной: по подсчетам на семью с двумя взрослыми на эти режимные причиндалы в месяц придется тратить от трех до десяти тысяч рублей. Это если вы будете пользоваться медицинскими аксессуарами. А если перейдете на многоразовые пошивочные, то можно, конечно, и сэкономить. Только насколько и от чего они защитят – это уже другое кино.

К тому же, медики разных мастей постоянно путаются в показаниях, зачем вообще эти маски-перчатки носить гражданам, насколько они эффективны и действительно ли предполагаемая польза превосходит вред, который они могут принести, обернувшись затруднением дыхания и кожными проблемами.

С 14 мая набор маска-перчатки в Волгоградской области выдавали всем жителям старше 60 лет. Единовременно одну многоразовую маску и перчатки. Изделия такого качества, что вряд ли до 31 мая они смогут дожить и дослужить пенсионерам. По сообщению пресс-службы обладминистрации, госзаказ на маски получили 39 предприятий в Волгограде, Волжском, Урюпинске, Михайловке, Камышине и Котово.

Моду на маски пытаются ввести портнихи Волгограда, предлагая изделия с бусиками, кружевами и прочими стразиками. Ну, это для тех, у кого ещё остались деньги на что-то другое, кроме продуктов. Вот зря они так стараются, лучше бы переняли опыт девушки из Исландии, которая вяжет маски, как из фильмов ужасов. Она честно признается, что в медицинских целях они абсолютно бесполезны, разве что отпугнут приближающегося прохожего и помогут соблюсти социальную дистанцию. Ну, и в такой маске полиции можно будет подмигнуть без штрафа, пока плотные повязки на глаза не ввели.

Так перекрутилась информация о пользе-вреде в голове простолюдинов, что вечный вопрос трансформировался в «носить или не носить?». Единственно понятно для чего ввели эти маски, так это для штрафа. В Москве наказание рублем составляет пять тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – четыре. Ну, а в Волгограде, особый путь, - от тысячи до тридцати. Денег, говорите, нет? А если найдут? С 1 июля ещё и очередное повышение коммуналки по плану.