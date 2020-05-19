Почти день сурка: школьный звонок прозвенит дважды

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19 мая 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели. Волгоград», Ирина БУДНИКОВА ]

Придерживаться традиционного формата не получится

В интересное время живут волгоградские школьники. Ученики выпускных классов – в особенности: для них в этом году запланированы целых два последних звонка.

Для волгоградских школьников и их родителей закончились почти полтора месяца дистанционных мучений. После всех потуг выяснилось, что все школы города и области оказались не готовы к онлайн – обучению. Кое-как проскрипев до середины мая, комитет образования областной администрации дал отмашку на окончание учебного года. Уроки закончены, до конца весны объявлен период консультаций.

Как повезло девятиклашкам и как не повезло одиннадцатиклассникам! В 9-ых отменили сначала два из четырех экзаменов, а потом поставили крест и на оставшихся двух базовых – по русскому и математике. Собственно, сделать это можно было сразу после начала режима самоизоляции, ведь эти экзамены – лишь репетиция будущего ЕГЭ и ни на что не влияют. Оценки в аттестат после 9-го выставляют по итогам четвертных или триместровых, в колледжи и ПТУ принимают по результатам аттестата. Но, видимо, чиновники от образования решили, что если об этом объявить сразу, школьники расслабятся и учиться вообще не будут.

Одиннадцатиклассники в муках неопределённости до сих пор. Сначала срок первого ЕГЭ перенесли на 6 июня, теперь речь идёт о более поздних датах, но и они пока не названы. Ученикам, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат обещают отметки по итогам года. Для остальных выпускников бывшие обязательными предметы по русскому языку и математике, вроде бы, отменили. Оставили только профильные – кому что необходимо для поступления в вуз. К экзаменационной компании добавил требований Роспотребнадзор, установив особый санитарно-гигиенический режим: количество учащихся в аудитории должны уменьшить, провести дезинфекцию помещений. Кроме этого регионы получат детальные рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер по защите здоровья участников и экзаменаторов.

И уж совсем в ногу со временем в этом году последний звонок пройдет дважды.

- Последний звонок - это праздник для детей, родителей и педагогов, - рассказала председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Лариса Савина. - В последнее время у нас проводится много онлайн-акций. Поэтому и последние звонки пройдут в онлайн-режиме. У нас нет задачи объединить одним мероприятием все школы. Главное - те добрые слова, которые говорят педагоги, родители и дети друг другу. Поэтому онлайн-звонки пройдут в каждой школе, а акцию «Последний звонок» мы пока продумываем и расскажем о ней чуть позже. В ней должна быть и доля сюрприза. Чтобы это был праздник для всех. 31 мая - это срок действия ограничений. Мы понимаем, что придерживаться традиционного формата не получится, но сделаем все, чтобы наши выпускники понимали, что этот день тоже состоится. Планируем все акции, которые сейчас готовят школы, объединить, и провести еще один последний звонок, но уже после снятия ограничений.

Когда и в какой форме начнётся новый учебный год известно только коронавирусу, да и то, похоже, что планы свои он постоянно корректирует.