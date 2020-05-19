В ЗСК обсудили меры социальной поддержки кубанцев в условиях пандемии

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19 мая 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко в Законодательном Собрании края провёл совещание, на котором депутаты рассмотрели меры социальной поддержки населения в условиях распространения коронавирусной инфекции. В его работе принял участие заместитель министра труда и социального развития региона Дмитрий Ирхин.



Начиная обсуждение, руководитель кубанского парламента подчеркнул, что Президентом страны перед регионами был поставлен ряд задач по оказанию помощи гражданам, чьи доходы сократились, семьям с детьми, которым сейчас трудно, людям, лишившимся работы в связи с введением ограничительных мер.



- Среди мер социальной поддержки были установлены дополнительные выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал, по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно. Также в июне, на месяц раньше срока, начнутся выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет включительно. Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года, выплачивается пособие по безработице автоматически по верхней планке, особые меры поддержки установлены семьям с детьми, где родители временно безработные, – сказал Юрий Бурлачко.



Спикер ЗСК также напомнил, что Президентом на заседании 11 мая были озвучены новые виды помощи гражданам. Так, с 1 июня семьям с детьми должны предоставить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста. Также глава государства распорядился установить для всех российских семей с детьми в возрасте до трех лет дополнительные выплаты в пять тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. Кроме того, будет повышен минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6 751 рубля, которое получают неработающие граждане и студенты.



Замминистра труда и соцразвития региона Дмитрий Ирхин рассказал, что заявления на различные выплаты от граждан активно поступают. Оптимальный способ подачи заявления в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг, а также в управление социальной защиты, многофункциональные центры (МФЦ) и посредством почтовой связи. Необходимые для назначения документы будут запрошены органами соцзащиты самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия. А определенные выплаты уже произведены.



На Кубани не ограничились реализацией мер только по поручению Президента страны. На краевом уровне, по решению губернатора, по линии соцзащиты населения без дополнительных заявлений была предоставлена единовременная материальная помощь. Она выплачена гражданам, состоящим на учете и получавшим в период с апреля 2019 по март 2020 года государственную социальную помощь в виде социального пособия.



Таким образом, малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам было выплачено по 5 тысяч рублей, малоимущим многодетным семьям – 10 тысяч рублей. Эта помощь была предоставлена 84 433 получателям на общую сумму более 550 миллионов рублей.



Еще одна категория граждан, которая по решению губернатора получит дополнительную поддержку, – это жители Кубани, оставшиеся без работы. Единовременную выплату в размере трех тысяч рублей на несовершеннолетних детей получат безработные граждане, которым назначено минимальное пособие с марта 2020 года. Это граждане, которые потеряли работу до начала действия ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. На их поддержку из краевого бюджета выделено 165 миллионов рублей.



По мнению председателя комитета ЗСК Николая Петропавловского, сегодня существующий набор выплат различным группам населения потребует особой разъяснительной работы депутатов Законодательного Собрания края совместно с управлениями социальной защиты и муниципальными депутатами на местах. Это необходимо, чтобы четко и доходчиво проинформировать граждан, кто на какие выплаты имеет право и куда за ними обращаться.



Подводя итоги совещания, Юрий Бурлачко подчеркнул, что в условиях действия ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, помощь населению должна быть оперативной и адресной, исходя из реальной ситуации конкретного гражданина.



- При этом наша задача сделать так, чтобы оформить и получить соответствующее пособие можно было бы максимально просто. Семьи должны знать, что в непростое время они не остались один на один со своими проблемами. Люди должны владеть этой информацией. Надо чтобы информационные листовки об этом были в каждом почтовом ящике, – сделал акцент спикер ЗСК.



Комитету по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения и комитету по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи кубанского парламента совместно с профильными министерствами было поручено подготовить необходимые материалы и передать депутатам Законодательного Собрания края для информационно-разъяснительной работы в избирательных округах.