Латвия: желание русских родителей, чтобы их дети учились на родном языке – преступление

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19 мая 2020, 13:09 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Лидер Русского Союза Латвии Татьяна Аркадьевна Жданок, фото соцсети

Пожалуй, долго еще будут споры между русским языком и государственным в Латвии. Очередной конфликт вновь «потряс» Латвию.

Два года назад Служба госбезопасности Латвии завела уголовное дело по возможным нарушениям закона на Вселатвийском родительском собрании, которое прошло 31 марта 2018 года. В этом году, после соответствующих проверок, Служба госбезопасности Латвии прекратила дело из-за отсутствия состава преступлений.

Но не всех националистически настроенных «борцов» удовлетворило такое решение! Латвийская писательница Моника Зиле разразилась гневной речью, и упрекает Службу госбезопасности Латвии в том, что они не «водрузили» на скамью подсудимых всех, кто выступил за защиту русского языка. И за возможность учиться на родном языке.

Итак, кто фигурировал в «деле о русском языке»?

Разумеется, лидер Русского Союза Латвии Татьяна Аркадьевна Жданок, активисты и защитники прав русскоязычных.

Какое основание было для возбуждения уголовного дела?

Основанием были высказывания с трибуны мероприятия, направленные на раскол в обществе. К несчастью для националистов, Служба безопасности Латвии не обнаружила ничего «криминального» в словах лидера РСЛ Татьяны Жданок!

Вот это и возмутило страдалицу Монику Зиле! На лидера РСЛ г-жу Жданок (да и на сам Союз) «полилось море нечистот»: антилатвийская группировка с полной очевидностью нарушила так много статей закона, что наказание должно быть неизбежным! А желание русских родителей, чтобы их дети учились на родном – преступление! А г-жа Жданок, которая является еще и евродепутатом, «посмела навредить» с трибуны славного города Брюсселя, какой ужас, светлому образу Латвии в глазах мирового сообщества! Сажать таких надо! Именно так отреагировала Моника Зиле на данную ситуацию!

В Латвии существует такое понятие, как демократия. Свобода слова! И никто запретить г-же Зиле высказать свое злобное мнение, увы, не может. Демократия, свобода слова, права человека – официальная позиция Латвии. Это на словах. А на деле? На деле можно назвать пришедших людей к памятнику Освободителям на 9 мая – оккупантами! Можно не пустить в кафе семью с георгиевской ленточкой. Можно до «пены» доказывать, что латышские легионеры СС – герои. Можно призывать «топтать конной полицией» тех, кто пришел почтить память борцов с нацизмом. И можно яростно давить на Службу безопасности и «требовать» наказания за право сохранить свой родной русский язык.

Двойные стандарты, однако!

Разумеется, если человек живет в Латвии, то он должен знать государственный язык! С этим никто не спорит! Не спорит и РСЛ! Элементарное уважение к стране! Но и «уничтожать» свой родной язык – нет!

Интересно другое! В советское время Моника Зиле работала главным редактором «Padomju Jaunatne» («Советская Молодежь») и по воспоминанием коллег, сия дама по должности входила в состав номенклатуры и очень, очень активно пользовалась всеми советскими привилегиями. А дамочка Элита Вейдемане, которая открыто призывает правительство Латвии «силовыми методами» разобраться с теми, кто пришел к памятнику Освободителям на 9 мая, работала там же, но в должности заместителя главного редактора. Разумеется, в газете «Советская молодежь» было много позитивных статей и о советском периоде. И все это шло под руководством Зиле и Вейдемане.

Власть поменялась и что? «Буденовку» снял и переобулся в полете?

А может стоит этим престарелым дамочкам покаяться перед народом Латвии? Мол, я вся такая «внезапная» прославляла советский строй и пользовалась его благами…Простите меня, «дуру грешную»! Нечистый попутал! Каюсь! Всегда ненавидела все русское! А вот сейчас говорю!

Нет, не будет Зиле с Вейдемане каяться! Психология приспособленчества для сладкой жизни. Тут все средства хороши! Какой уж тут патриотизм…