Якутского шамана держат в психиатричекой клинике и «настоятельно» отговаривают от очередного похода на Кремль

Аргументы Недели → Общество 13+

19 мая 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели» ]

Якутский шаман Александр Габышев уже неделю находится в психоневрологическом диспансере. В его дом ворвались 20 омоновцев, в наручниках доставили в клинику, где настойчиво «уговаривают» его не ходить в Москву. Эти «уговоры» выглядят как беседа с людьми в штатском, которые разъясняют ему «политику партии» и требуют отказаться от идеи «изгнания Путина» и уколы седативных препаратов.

Якутского шамана, который дважды устраивал «походы на Кремль», задержали и заперли в психиатрической клинике

При задержании шаману сказали, что его поместят в обсерватор, поскольку сначала у него пытались взять тест на коронавирус, но он отказался. Но оказалось, что в этом диспансере нет обсерватора, а Габышеву лишь колят препараты со снотворным эффектом.

Юристу Алексею Прянишникову удалось связаться с шаманом. После переговоров с заведующим отделения Якутского психоневрологического диспансера ему передали мобильный телефон, которым разрешили пользоваться 10 минут в день.