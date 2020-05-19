Челябинский врач заявил, что борьба с COVID-19 «вредит» пенсионерам

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19 мая 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

руки пожилого мужчины, pixabay.com

Челябинский врач, член Всемирной медицинской ассоциации (ВМА) Степан Фирстов заявил в рамках беседы с журналистами, что борьба с коронавирусом нового типа в России наносит вред пенсионерам.

По мнению Фирстова, пожилые люди без плановой медицинской помощи начнут умирать, поэтому следует как можно скорее снять ограничения в данной сфере. Врач подчеркнул, что для многих граждан старшего возраста имеют огромное значение операции, которые в настоящий момент не проводятся. Кроме того, у большинства пенсионеров имеются хронические заболевания, которые обостряются, в частности, из-за психологического фактора.

Степан Фирсов заметил, что сейчас из-за распространения COVID-19 плановая помощь в больницах прекращена во всех регионах РФ, а принимают больных только в экстренных случаях.