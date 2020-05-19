Крупнейший в России мусорный полигон может быть связан с семьей Ротенберга

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19 мая 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В марте этого года в 200 километрах от Москвы начал работу мусорный полигон «Экотехнопарк Калуга», который после выхода на полную мощность станет крупнейшим в России. Предназначен он в основном для столичного мусора.

По данным «Открытых медиа», около 30 млрд рублей в полигон вложили власти Москвы, значительная часть средств пошла на ультрасовременное и дорогое сортировочное оборудование, установленное Калужским заводом коммунальных машин. Запланированная мощность «Калуги» - 1,813 млн тонн мусора в год. Это значит, что на полигон будет заезжать около 250 мусоровозов в сутки. Основная часть поступивших отходов - примерно 85% - пойдёт на захоронение, только 15% на переработку.

Полигоном «Экотехнопарк Калуга» владеет компания «Профземресурс», которая через Мосводоканал принадлежит столичной мэрии. Эксплуатацией полигона занимается ГУП «Экотехпром», напрямую подчиненное Департаменту ЖКХ Москвы. Гендиректор «Профземресурса» - Олег Панкратов, бывший исполнительный директор фирмы «Технопарк», участвовавший в создании скандального мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области.

Компания «Калужский завод коммунальных машин» (КЗКМ), установившая на полигоне оборудование, была создана в конце 2017 года. По данным системы «Контур.Фокус», официально там работает всего три человека. Выручка КЗКМ за 2018 год - около 400 млн рублей, у нее нет ни одного госконтракта.

КЗКМ принадлежит фирме «Трансстрой», зарегистрированной в Москве и владеющей крупным холдингом «Меркатор». Как выяснили «Открытые медиа», три совладельца «Трансстроя» - Андрей Бугаев, Виталий Садыков и фирма Goldmax, на которых приходится 49,99% - связаны с Игорем и Аркадием Ротенбергами. Ранее «король госзаказа» Аркадий Ротенберг на мусорном рынке замечен не был.

Андрей Бугаев в 2009 году работал первым заместителем гендиректора АО «Связьдоринвест». Предприятие на тот момент через компанию NPV Engineering принадлежало Игорю Ротенбергу - сыну давнего знакомого Путина Аркадия Ротенберга. В 2013-2014 годах Бугаев заседал в совете директоров АО «Волгомост», входившего в пятерку лидеров мостростроительной отрасли. Резкий скачок в плане выручки и госзаказов компания сделала в 2011 году после смены собственника: на место промышленной самарской группы СОК пришло пять кипрских фирм. Газета «Коммерсантъ» утверждала, что за ними стоял Аркадий Ротенберг. По данным «Открытых медиа», за кипрскими фирмами скрывались структуры с Британских Виргинских островов, где конечным собственником был Андрей Бугаев.

Следующий совладелец «Трансстроя» - Goldmax Holdings Limited из Гонконга. Компания появилась в 2017 году и сначала принадлежала офшору с Виргинских островов, а теперь - гонконгским фирмам-секретарям. Директором Goldmax с октября 2018 по сентябрь 2019 года значился некий юрист Алексей Комов. В 2017 году он возглавил правовой департамент NPV Engineering Игоря Ротенберга. С 2018 года Комов входит в совет директоров ПАО «Подзембургаз» (у Ротенберга около 65% акций этого предприятия).

Виталий Садыков в 2008-2009 годах был гендиректором компании «Мостотрест», тогда она частично принадлежала Аркадию Ротенбергу.

Столичная мэрия, как и владелец полигона — компания «Профземресурс» - никогда публично не называла стоимость «Калуги». Однако местные жители дважды встречали цифру 30 млрд рублей - как сумму инвестиций в полигон. Однажды ее озвучили на публичных слушаниях в августе 2018-го. По информации «Открытых медиа», почти все эти деньги были освоены без тендеров.

Один из способов избежать процедуры госзакупок - внести средства в уставной капитал госкомпании «Профземресурс», владеющей полигоном, говорит эксперт Transparency International Екатерина Петрова:

«Тогда деньги формально становятся не бюджетными, а как бы собственными деньгами компании, на них не распространяются требования закона о госзакупках».

«Профземресурс» была создана в начале 2018 года с уставным капиталом 185 млн рублей. А ещё 12 млрд рублей в 2018-м составил добавочный капитал (данных по 2019 году пока нет). По словам Петровой, добавочный капитал может формироваться за счёт вклада в имущество ООО. Получается, власти Москвы могли передать деньги своей «внучке» именно по такой схеме, избежав необходимости разыгрывать тендеры.

Компания никак не комментирует отсутствие тендеров по закупкам, лишь заявляя, что «Экотехнопарк Калуга» - это современное, экологичное и инновационное предприятие.