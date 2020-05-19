Учитель истории из Копейска рассказала о значимости поправок в Конституцию

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19 мая 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

По мнению Оксаны Саратовкиной, учителя истории школы № 7 из Копейска, впервые в истории России главный закон страны становится социально ориентированным.

Оксана Саратовкина отметила, что ситуация с дистанционным образованием наглядно показала значимость семьи как для отдельного человека, так и для всего общества. По мнению учителя, очень важно, что в поправках в Конституцию большое внимание уделили семье.

«Организовать совместный быт удалось, а вот с взаимной ответственностью справились не все. Ведь если в семье взаимопонимание, взаимопомощь, уважение к ближнему, то любые проблемы решаются легко, — отметила Оксана Саратовкина. — Впервые в истории нашего государства главный закон страны становится социально ориентированным. А дети — наше продолжение, они самое главное в жизни любого родителя. Так будем ответственны за свои решения, за свой выбор. За будущее своих детей».