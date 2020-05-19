Волжская ГЭС увеличила сбросы воды

Волжская ГЭС с 17 мая увеличила сбросы воды на две недели. По информации федерального агентства водных ресурсов среднесуточные сбросы с гидроузла вплоть до 30 мая составят 18000–18500 кубометров в секунду. Хотя ранее, неделю назад, их уменьшали до 16000–16500 кубометров в секунду.
Однако к лету сбросы обещают постепенно снизить. С 31 мая до 17000–17300 кубометров в секунду. С начала июня среднесуточные расходы будут каждый день снижаться по 500 кубометров в секунду. К 10 июня они будут на уровне 12000–12300 кубометров в секунду.
Установленный режим работы Волжской ГЭС, прогнозируют в водресурсах, позволит держать уровень рыбохозяйственной полки и должен положительно сказаться на благополучном нересте рыбы.