За сутки в РФ скончались 115 человек с коронавирусом

За прошедшие сутки в России скончались 115 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующие данные предоставили утром во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Уточняется, что в частности, 71 пациент скончался за минувшие 24 часа в Москве, а пятеро – в Санкт-Петербурге.
С начала пандемии COVID-19 на территории Российской Федерации умерли 2 837 человек, зараженных коронавирусной инфекцией.
Ранее сегодня стало известно, что за минувшие 24 часа в России выявили 9 263 новых случая заболевания COVID-19.