За сутки в РФ скончались 115 человек с коронавирусом

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19 мая 2020, 10:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пробирки, pixabay.com

За прошедшие сутки в России скончались 115 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующие данные предоставили утром во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Уточняется, что в частности, 71 пациент скончался за минувшие 24 часа в Москве, а пятеро – в Санкт-Петербурге.

С начала пандемии COVID-19 на территории Российской Федерации умерли 2 837 человек, зараженных коронавирусной инфекцией.

Ранее сегодня стало известно, что за минувшие 24 часа в России выявили 9 263 новых случая заболевания COVID-19.