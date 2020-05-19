Коронавирус добрался до уральской глухомани

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19 мая 2020, 11:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Поселок Гари. Фото: соцсети

С подозрением на коронавирус в больницу города Серова увезли пожилую жительницу одного из самых отдаленных свердловских муниципалитетов – поселка Гари.

Здесь проживает всего 2 тысячи человек, с «большой землей» поселок связывает одна дорога – на Серов.

По словам главы муниципалитета Сергея Величко, коронавирусную инфекцию привезла бабушка, лежавшая в госпитале ветеранов в Екатеринбурге, где произошла вспышка инфекции.

По его словам, бабушка вернулась из госпиталя 9 мая, а тест у нее взяли 12 числа, поэтому она, скорее всего, успела пообщаться со многими односельчанами.

Между тем, селяне настроены оптимистично и говорят, что могут смело уходить на карантин, потому что в поселке «полтора магазина и один банкомат».