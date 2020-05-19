Коронавирус добрался до уральской глухомани

С подозрением на коронавирус в больницу города Серова увезли пожилую жительницу одного из самых отдаленных свердловских муниципалитетов – поселка Гари.
Здесь проживает всего 2 тысячи человек, с «большой землей» поселок связывает одна дорога – на Серов.
По словам главы муниципалитета Сергея Величко, коронавирусную инфекцию привезла бабушка, лежавшая в госпитале ветеранов в Екатеринбурге, где произошла вспышка инфекции.
По его словам, бабушка вернулась из госпиталя 9 мая, а тест у нее взяли 12 числа, поэтому она, скорее всего, успела пообщаться со многими односельчанами.
Между тем, селяне настроены оптимистично и говорят, что могут смело уходить на карантин, потому что в поселке «полтора магазина и один банкомат».