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Первый пациент с COVID-19 скончался на Чукотке

, 10:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Instagram

Первый пациент с COVID-19 скончался на Чукотке
пробирки, pixabay.com

На Чукотке зарегистрирована первая смерть пациента с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию утром во вторник, 19 мая, предоставил в соцсети губернатор региона Роман Копин.

Согласно последним данным, печальная новость пришла из больницы Угольных Копей. Подчеркивается, что скончался 62-летний пациент с COVID-19 из села Лаврентия. Роман Копин принес свои искреннее соболезнования родным и близким усопшего.

В общей сложности на Чукотке выявлены 56 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 23 человека. 

ЕТ

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