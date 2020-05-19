Первый пациент с COVID-19 скончался на Чукотке

На Чукотке зарегистрирована первая смерть пациента с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию утром во вторник, 19 мая, предоставил в соцсети губернатор региона Роман Копин.
Согласно последним данным, печальная новость пришла из больницы Угольных Копей. Подчеркивается, что скончался 62-летний пациент с COVID-19 из села Лаврентия. Роман Копин принес свои искреннее соболезнования родным и близким усопшего.
В общей сложности на Чукотке выявлены 56 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 23 человека.