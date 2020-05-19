Тренеры из России и Бразилии проведут онлайн-зарядку для детей

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19 мая 2020, 07:44 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Профессиональный боец MMА Юрий Федоров

Стартовала неделя утренней зарядки онлайн для онкобольных и победивших рак детей Южного Урала. Такой подарок в поддержку ребят во время самоизоляции сделалии спортсмены и тренеры из России и Бразилии. При этом трансляция зарядки открыта для всех желающих!

Каждый день, в 10.30 в эфир выходит новый ведущий зарядки. В воскресенье и понедельник своими секретами утренней разминки уже поделились профессиональный боец ММА Фабио Цезар МАРОНЖИУ (Бразилия) и призер мировых кубков, тренер по кроссфиту Юлия Мыльникова.

В ближайшие дни зарядку проведут: тренер по бразильскому джиу-джитсу и профессиональный боец ММА Сержио СОУЗА (Бразилия), кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике, тренер по стретчингу Елена Хребтова, профессиональные бойцы MMА Юрий Федоров и Денис Сулимов.

Кроме зарядки, спортсмены записали личные видеообращения нескольким подопечным благотворительного движения «Искорка Фонд» - чтобы поддержать детей в борьбе с раком.

«Онкобольные дети из-за нулевого иммунитета изолированы от социума до окончания лечения. Но коронавирус еще усугубил эту изоляцию – периодически в онкоотделении детей просят не выходить даже из палат – врачи хотят максимально защитить их от инфекций, - рассказывает руководитель «Искорка Фонд» Татьяна Сачко. – И когда в условиях тяжелой обстановки во всем мире спортсмены и все волонтеры переживают за наших ребят, которые много месяцев живут в замкнутом пространстве, и приходят к ним с поддержкой - это особенно ценно».

Трансляция зарядки доступна всем желающим ВКонтакте с 17 по 23 мая, с 10.30 до 11.00 - https://vk.com/club_iskorka