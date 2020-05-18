За распространение запрещенного контента задержан восемнадцатилетний студент

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18 мая 2020, 22:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Сотрудники правоохранительных органов вычислили и задержали молодого человека за распространение запрещенного контента в социальных сетях. В ближайшее время он предстанет перед судом.

18-летний студент одного из техникумов города Кемерово был уличен в преступлении. Он распространял на своей странице в соцсети материалы, демонстрирование которых запрещено законодательством.

Правоохранители провели проверку и задержали молодого человека. В отношении него был составлен административный протокол по ст. 20.3 КоАП РФ. Кировский районный суд приговорил нарушителя к 10 суткам административного ареста.