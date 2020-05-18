Глава Дербента Хизри Абакаров просит ввести на территории Центральной городской больницы режим ЧС

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18 мая 2020, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]

kavkaz-uzel.eu

В редакцию «Аргументов недели» поступила информация о результатах анализа работы по выявлению и лечению внебольничной пневмонии и коронавируса в городе Дербент. Глава городского округа Хизри Абакаров заявляет, что официальные цифры заболеваемости разительно расходятся с реальными и просит ввести режим ЧС на территории Центральной городской больницы.

Официально в Центральную городскую больницу Дербента с 30 марта по 15 мая с подозрением на пневмонию и коронавирус госпитализировали 550 человек – жителей Дербента, Дербентского и Магарамкентского районов. Из них, по результатам предварительного обследования, пневмония диагностирована у 478 человек, а коронавирус у 52. За это же время в ЦГБ от пневмонии погибли 48 человек, от коронавируса – 2.

У жителей города есть опасения, что данные цифры могут существенно расходиться с реальными. Лишь по примерным подсчётам с учётом анонимного опроса горожан, выяснилось, что за апрель-май количество заболевших с признаками пневмонии составляет не менее 9000 - 10000. Скончались (по неофициальным данным) 134 жителя города, у которых наблюдались признаки пневмонии и новой коронавирусной инфекции.

«Сравнительный анализ количества вызовов скорой помощи показал, что только за истекший период мая бригадами скорой медицинской помощи осуществлено 2245 выездов по вызовам, при этом за аналогичный период прошлого года – 1368. Из них в 331 случае у доставленных в лечебное учреждение диагностирован диагноз пневмония, аналогичный период прошлого года – 7, а в 538 случаях диагностирован диагноз ОРВИ, аналогичный период прошлого года – 140. Таким образом, рост заболеваемости только по пневмонии превысил прошлогодние показатели в 47 раз, а по ОРВИ – в 4 раза», – говорится в заявлении.

Из-за огромных очередей на КТ легких, отсутствует возможность тотального обследования жителей города с клиническими симптомами, а многие и вовсе не были своевременно размещены в больницы из-за отсутствия мест. Технические возможности ЦГБ Дербента (1 аппарат КТ) позволяют проводить всего 60-70 исследований в день.

По словам главы Дербента, руководство государственных медицинских учреждений принципиально отказывает гражданам в их законном праве на получение направлений в частные медицинские учреждения. Так, например, в частной медицинской клинике «Здоровье» остается свыше 500 бесплатных «вакантных» исследований КТ, которые им выделены ФОМС на этот год. Но несмотря на это, ни одного направления из государственной больницы в частные клиники на проведение бесплатного КТ не выдано.

«В результате формального, непрофессионального и некомпетентного подхода Минздрава Республики Дагестан, часть поставленного оборудования не используется за ненадобностью, а жизненно важное в сложившейся ситуации оборудование до сего времени не установлено и не функционирует в связи с тем, что лечебными учреждениями не подготовлены места для его размещения. В частности, в Дербенте, не дожидаясь решения Минздрава, мы вынуждены были самостоятельно пристроить помещение площадью 56 кв.м. для установки дезинфекционных камер. Также мы за счет собственных сил и средств вынуждены ремонтировать здание морга, которое не функционирует по причине отсутствия ремонта на протяжении нескольких лет. Также необходимо отметить, что лечебные учреждения республики вынуждены покупать жизненно необходимый кислород для больниц в Краснодарском крае, так как в Дагестане стоимость кислорода выше в два раза. Считаю, что повышение стоимости кислорода в такое сложное время, является преступлением против своего народа!», – заявляет Хизри Абакаров.

По результатам проверки Абакаров просит принять следующие меры:

1. Ввести на территории Центральной городской больницы города Дербент режим чрезвычайной ситуации и разместить на территории больницы военно-полевой (палаточный) госпиталь.

2. Ужесточить на территории Дербентской больницы пропускной режим. Привлечь к организации пропускного режима и патрулирования территории больницы сотрудников Росгвардии.

3. Для оперативного диагностирования коронавируса у жителей республики, закупить и передать лечебным учреждениям экспресс-тесты, что значительно увеличит скорость проведения диагностики и позволит охватить большее количество людей.

4. Установить Минздраву РД конкретные сроки для монтажа, наладки и применения по назначению оборудования, поступившего в лечебные учреждения РД.

5. Поручить УФАС по РД и правоохранительным органам провести незамедлительные проверки по факту повышения цен на кислород, необходимый для лечебных учреждений, а также на лекарственные средства.

6. Поручить Минздраву РД обеспечить выдачу лечебным учреждениями направлений в частные медицинские учреждения для проведения бесплатных исследований.

7. Поручить лечебным учреждениям, в зависимости от степени тяжести болезни, размещать пациентов раздельно, по причине того, что многие заболевшие отказываются от госпитализации и предпочитают лечиться амбулаторно в связи с вероятностью заражения в лечебном учреждении, т.к. больные не зависимо от степени тяжести лечатся в одном здании.

8. В целях недопущения коррупционных проявлений, поручить Минздраву РД разместить на официальном сайте и систематически актуализировать информацию об обеспеченности лечебных учреждений лекарственными препаратами, необходимыми для лечения пневмонии и COVID-19.