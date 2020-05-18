Российской журналистке в период пандемии грозит статья за статью

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18 мая 2020, 20:45 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В России с началом эпидемии COVID-19 в Уголовном кодексе появилась новая статья «о публичном распространении заведомо ложной информации». Генпрокуратура объявила, что в материале Татьяны Вольтской «Людей принудительно отключают. Реаниматолог об адских условиях работы», опубликованном на сайте «Север.Реалии», содержится «недостоверная общественно значимая информация».

В статье Татьяны Вольтской, вышедшей в свет 11 апреля, рассказывается о нехватке медоборудования в России в период пандемии. В интервью журналисту российский реаниматолог рассказал, что в наших больницах возможно то же самое развитие событий, что и происходившее на тот момент в Италии. Доктор настаивал на анонимности.

«На мой взгляд, это информация общественно чрезвычайно значимая, - рассказала Татьяна. - Не предать ее гласности я не могла, потому что это моя работа. В западной журналистике есть такое понятие: whistleblower. Это человек, который поднимает тревогу по поводу общественно значимого события. Добиться я пыталась одного: чтобы штаты больниц были укомплектованы анестезиологами-реаниматологами, чтобы больницы были оснащены необходимым оборудованием. Меня интересовало не то, как выкручиваются медики, а то, что могут сделать власти, чтобы медикам не приходилось выкручиваться. При этом я понимала, что есть риск».

Донос на Вольтскую в прокуратуру был написан депутатом Госдумы Александром Хинштейном. О начале проверки публикации следственными органами Татьяна узнала по телефону от следователя районного отдела СК, находясь в самоизоляции на своей даче. Она отказалась назвать источник информации, поскольку мнение врача было опубликовано на условиях анонимности.

За публикацию того, что наши законодатели называют «фейк ньюс», с 1 апреля нарушителю грозит штраф до 700 тысяч рублей или ограничение свободы. «Закон о фейках» может привести к тому, что журналисты не смогут рассказывать о реальных проблемах. Один из последних примеров - случаи невыплат медикам обещанных президентских надбавок. Информация, касающаяся этой темы, была опубликована в разных СМИ и выплаты пообещали начать. Говорить же об этом врачи соглашались в большинстве анонимно. Получается, что если бы журналисты испугались «закона о фейках», медики бы денег так и не увидели.