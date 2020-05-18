Прокуратура заинтересовалась жалобами кубанских врачей

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18 мая 2020, 19:48 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть направил поручение прокурорам субъектов Южного и Северо-Кавказских федеральных округов о проведении проверок исполнения законодательства при начислении и осуществлении стимулирующих выплат медицинским и иным работникам.

Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 415, от 12.04.2020 № 484 для Южного и Северо-Кавказского федеральных округов из федерального бюджета выделены денежные средства на осуществление выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам, непосредственно участвующих в оказании медицинской помощи гражданам у которых выявлена коронавирусная инфекция.

Вместе с тем, в некоторых регионах Южного и Северо-Кавказских федеральных округов предусмотренные медицинским работникам денежные средства своевременно и в полном объеме не выплачены.

Данная ситуация вызвала широкое освещение в средствах массовой информации.

Во исполнение указания Генерального прокурора России Игоря Краснова заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть направил поручение прокурорам субъектов Южного и Северо-Кавказских федеральных округов о проведении проверок исполнения законодательства при начислении и осуществлении стимулирующих выплат медицинским и иным работникам, а также анализа принятых должностными лицами системы здравоохранения мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции среди самих медицинских работников, их уровня антивирусной защищенности.

Исполнение данного поручения находится на контроле у заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Андрея Кикотя для дальнейшего доклада Генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову.