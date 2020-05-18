Кубань занимает 68 место в РФ по заражению коронавирусом на 100 тыс. населения

Аргументы Недели → Общество

18 мая 2020, 19:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Краснодарский край на 68-м месте среди регионов России по колличеству зараженных коронавирусом на 100 тыс. населения. Об этом сообщается в опубликованом рейтинге Роспатребнадзором.

Так, на 100 тыс. населения в Краснодарском крае приходится 48 зараженных новой коронавирусной инфекцией. На Москву — 1152 человека, Московскую область — 368человек, Мурманскую область — 360.

По сообщению пресс-службы администрации региона, Краснодарский край занимает шестое место среди южных регионов. Севастополь и республика Крым с самыми низкими показателями заболеваемости. В Адыгее — 93

Роспотребнадзор заявляет, что положительные результаты рейтинга это следствие своевременно принятых ограничительных мер на Кубани. «Мы видим, как развивается ситуация в соседних регионах. Можно сделать вывод, что решение максимально ограничить въезд из других субъектов было правильным», — уточняется в сообщении.