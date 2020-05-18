Супруга смоленского сенатора взывает о помощи в соцсетях. У леди украли любимую игрушку - автомобиль Lexus

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18 мая 2020, 19:06 [ «Аргументы Недели» ]

Супруга смоленского сенатора Сергея Леонова Ирина взывает о помощи. Нет она не собирает деньги на очередного больного ребенка, которому нужно собрать средства на лечение всем миром.

Она просит распространить информацию об угоне своей дорогостоящей иномарки. Из отличительных примет Lexus NX 200: цвет черный металлик, сидения черно-вишневого цвета, прозрачная противоударная пленка на передней части авто, номерной знак М 066 АМ 67.

«Распространите пожалуйста инфо. Может кто-нибудь видел её, может без номеров стоит где-нибудь», — взывает к подписчикам Ирина.