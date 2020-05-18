«Россети Кубань» ведут борьбу с незаконным потреблением электроэнергии в крае

Аргументы Недели → Общество

18 мая 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

С начала текущего года сотрудники Юго-Западных электрических сетей филиала «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») выявили 14 фактов незаконного потребления электрической энергии на территории Анапского, Новороссийского, Геленджикского, Крымского и Абинского районов края. Это более 3,4 млн кВт*ч на сумму более одного миллиона рублей. На сегодняшний день ущерб по 13 актам на сумму более 900 тыс. рублей уже погашен.

Во всех случаях энерговоровства с нарушителями закона были проведены разъяснительные беседы и составлены соответствующие акты. По тем актам, которые еще не погашены, ведется претензионно-исковая работа в рамках законодательства РФ.

Незаконное потребление электроэнергии не только наносит финансовый ущерб. Энергокомпания теряет средства, которые могла бы направить на дальнейшее развитие электросетевого комплекса. Кроме того, незаконное потребление электроэнергии влечет за собой снижение надежности и качества электроснабжения. В результате страдают добросовестные абоненты.

Каждая электрическая сеть проектируется на определенную величину нагрузки, определяемую по количеству законных потребителей, у которых надлежащим образом оформлено технологическое присоединение и заключен договор энергоснабжения.

Согласно статье 7.19. КоАП, самовольное подключение к электрическим сетям, а также самовольное использование электроэнергии, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц – от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей.

Просим не допускать неучтенного потребления электроэнергии, а также сообщать о подобных фактах по телефону горячей линии «Россети Кубань» 8-800-100-15-52 на условиях анонимности.

В зону обслуживания Юго-Западных электросетей входят Абинский, Крымский, Анапский, Геленджикский, Новороссийский районы Краснодарского края. На балансе предприятия находятся 77 подстанций классом напряжения 35-110 кВ, крупнейшие из которых – «Новороссийская», «РИП», «Анапская», «Южная», «Холмская», «Джемете», «Варениковская», «Геленджик» и «Северо-Западная».