Мировой судья и сотрудник МЧС организовали нелегальный бизнес. Криминальную парочку задержали с 80 свертками запрещенного вещества

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18 мая 2020, 18:00 [ «Аргументы Недели» ]

По оперативным данным, в татарстане 40-летний мировой судья Айдар Хадиуллин на пару с 27-летним сотрудником МЧС Фархатом Сафиуллиным ввязались в торговлю наркотиками, чтобы расплатиться с карточными долгами.

По версии следствия, они организовали тайник в лесу и хранили там мефедрон для сбыта. В 2008 и 2009 году в Европе и России мефедрон продавался под видом соли для ванн и растительного удобрения. Заказать его можно было через интернет в один клик. В России в 2010 году мефедрон был внесен в список запрещенных веществ, но продажи его не упали. Четверть покупок всех синтетических наркотиков приходится именно на мефедрон.



Когда они в очередной раз приехали в очередной раз за товаром, их поймали сотрудники правопорядка – они давно нашли этот схрон и просто ждали, когда туда заявятся сами сбытчики. Пожарного "оформили" сразу, а вот с судьей все оказалось сложнее – неприкосновенность судьи давало ему ощущение безнаказанности. Однако, после обращения в коллегию, возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, сбыт, перевозку и хранение наркотиков в крупных размерах.