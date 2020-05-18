«Нет — возвращению к нормальной жизни»: знаменитости призвали сократить потребление и подверглись критике

Аргументы Недели → Общество 13+

18 мая 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: КоммерсантЪ

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Почти 200 известных деятелей культуры, ученых и спортсменов подписали открытое письмо с призывом прекратить бездумное потребление и изменить образ жизни после пандемии. Послание опубликовано в Le Monde под заголовком «Non a un retour a la normale» — «Нет — возвращению к нормальной жизни».

Жюльетт Бинош, Роберт де Ниро, Джейн Фонда, Педро Альмодовар, Селин Дион, Рикки Мартин, Барбра Стрейзанд, Моника Белуччи, Пенелопа Крус, Мадонна. Это лишь самые громкие имена людей, чья подпись значится в послании. При этом, большинство из этих селебрити имеют в собственности недвижимость, совокупная стоимость которой превышает миллионы долларов. А некоторые и вовсе параллельно рекламируют luxury бренды, продукция которых точно не относится к вещам первой необходимости. Многие увидели в этом лицемерие: звезды, разжигающие наши аппетиты, тут же осуждают нас за неумеренность.

Комментарии в социальных сетях буквально взорвались: «Понятно: толстые учат худых», «Граждане, всю жизнь как раз и паразитировавшие на "обществе потребления", требуют возвращения к ленинским нормам скромности?», «Надеюсь, небожители начнут с себя? Мы-то давно отказались от излишеств». Такое возмущение легко объяснить. В период пандемии многие и без нравоучений были вынуждены перейти в режим жёсткой экономии и начать отказывать себе даже в элементарных вещах. В России снижение спроса затронуло 90% продуктов и услуг, и вероятно в ближайшие полгода покупатели только продолжат сокращать траты. ВЦИОМ заявил о росте тревожности у россиян: 84% участников опроса страшатся экономического кризиса, 14% опрошенных уже переживают тяжелые времена, а 70% считают, что они еще наступят.

Вероятно просьба знаменитостей действительно будет выполнена. Только какой ценой? Вероятно после окончания пандемии нас будут сдерживать не советы звёзд, а банальный страх. «А что, если опять?»