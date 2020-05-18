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Российские политики зарабатывают деньги на госконтрактах, а тратят их на Лазурном Берегу. Гражданство или недвижимость за рубежом

, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

Российские политики зарабатывают деньги на госконтрактах, а тратят их на Лазурном Берегу. Гражданство или недвижимость за рубежом

Если открыть декларацию о доходах депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Голушко, то можно увидеть, что его супруга счастливая обладательница 78 соток на Лазурном Берегу и «небольшого» домика на почти 500 квадратов, где и живет их дочь – Мария.

Имение Голушко видно даже из космоса и стоит такая красота никак не менее 350 миллионов рублей.

Понятно, что это далеко не вся собственность народного избранника – есть еще квартира на Большой Дмитровской в Москве. И согласно имеющейся у «Собеседника» выписке из Росреестра, недвижимость площадью 186,4 квадрата тоже принадлежит его жене - Елене Голушко. Рыночная цена квартиры – около 300 миллионов рублей. Но этим же уже никого не удивить, правда?

Депутатский бизнес выстроен на том, что он с легкостью осваивает деньги из госбюджета. Например, дочерняя организация этой его фирмы, «Сибирская трубопроводная строительная компания», по госзакупкам получила 295 миллионов рублей, ну и так по мелочи – выращивание овощей, выкуп недвижимости и тоже на госконтрактах. И это тоже – ни для кого не новость. Так живут и «зарабатывают» практически все депутаты и чиновники, чьи дети или учатся и живут за границей или идут по стопам родителей и тоже осваивают российский бюджет в своих личных интересах.

Интересно другое – новые поправки в конституцию подаются россиянам под лозунгом «Запретим двойное гражданство чиновникам!», но у нас и так в законодательстве уже содержится запрет должностным лицам владеть паспортами других держав. Но никто не запрещает чиновникам, членам правительства и депутатам владеть недвижимостью за границей. И такие поправки точно никто не собирается вносить в Конституцию, потому что тогда мандаты пришлось бы сдать практически всем «патриотам», кого мы можем лицезреть сейчас в парламенте.

БИ

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