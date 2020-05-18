Праздничные богослужения в Сакском районе в Крыму послужили вспышке очага Covid-19

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18 мая 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Пасхальные богослужения в Крыму, ru.krymr.com

Праздничные богослужения в Сакском районе послужили образованию очага Covid-19, который «тлеет» до сих пор.

Уже спустя месяц после пасхальных мероприятий крымская статистика пополняется из так называемого «сакского пасхального очага».

18 мая на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции глава крымского Роспотребнадзора обнародовала сведения, что четверо из 13-и новых заболевших, выявленных накануне, из сакского очага. «Треть всех заболевших приходится на предыдущую неделю», - уточнила ПЕНЬКОВСКАЯ, говоря о 294 заразившихся крымчанах с начала эпидемии.

«Наиболее напряженная эпидемиологическая ситуация – это Саки и Сакский район», - доложила она. У одного «был контакт с больным из очага по храму», еще трое – «медики и члены семей прихожан церковного прихода».

Напомним, что накануне пасхальных праздненств глава Крыма неоднократно упоминал о договоренностях с митрополитом Лазарем о недопущении массовых скоплений прихожан.