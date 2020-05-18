Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Праздничные богослужения в Сакском районе в Крыму послужили вспышке очага Covid-19

, 15:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Праздничные богослужения в Сакском районе в Крыму послужили вспышке очага Covid-19
Пасхальные богослужения в Крыму, ru.krymr.com

Праздничные богослужения в Сакском районе послужили образованию очага Covid-19, который «тлеет» до сих пор.

Уже спустя месяц после пасхальных мероприятий крымская статистика пополняется из так называемого «сакского пасхального очага».

18 мая на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции глава крымского Роспотребнадзора обнародовала сведения, что четверо из 13-и новых заболевших, выявленных накануне, из сакского очага. «Треть всех заболевших приходится на предыдущую неделю», - уточнила ПЕНЬКОВСКАЯ, говоря о 294 заразившихся крымчанах с начала эпидемии.

«Наиболее напряженная эпидемиологическая ситуация – это Саки и Сакский район», - доложила она. У одного «был контакт с больным из очага по храму», еще трое – «медики и члены семей прихожан церковного прихода».

Напомним, что накануне пасхальных праздненств глава Крыма неоднократно упоминал о договоренностях с митрополитом Лазарем о недопущении массовых скоплений прихожан. 

ГБ

Общество

Попова рассказала, когда россияне смогут выходить на прогулки

Попова рассказала, когда россияне смогут выходить на прогулки

Анна Попова рассказала, когда россиянам снова разрешать привычные прогулки. Глава Роспотребнадзора отметила, что гулять вдвоем можно будет достаточно скоро, но прогулок в привычном их понимании придется подождать.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью