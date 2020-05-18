Нарушителей режима самоизоляции в Крыму будут показывать по телевизору

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18 мая 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru

«Диктором» назначен председатель регионального правительства Юрий ГОЦАНЮК. Выбор пал на него не случайно.

О нововведении заявил глава Крыма Сергей АКСЕНОВ. Поводом для столь эмоционального заявления стал доклад председателя правительства о выявленных нарушениях режима самоизоляции в районах региона. АКСЕНОВ возмутился бездействием властей на местах и велел всем нарушителям – главам администраций – написать объяснительные. «Пусть пишут от руки!», - велел АКСЕНОВ, будучи видимо уверен, что и тут обманут – поручат напечатать помощнику.

«Повторяться больше не буду», - пригрозил глава, который уже с месяц назад давал это задание.

«И зачитывать в прямом эфире … пусть стыдно будет», - повелел он и чтецом назначил председателя правительства Юрия ГОЦАНЮКА, славящегося слабой дикцией.

ГОЦАНЮК согласился, но, наверное, пожалел, что докладывать о бездействиях районных властей пришлось ему. Вспомнил ли он в этот момент известное изречение «Инициатива (насилует) инициатора», не известно.