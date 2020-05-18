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Психологи: как коронавирус повлиял на ценности россиян

, 15:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Психологи: как коронавирус повлиял на ценности россиян
Фото: pixabay.com

Клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс опроверг прогноз специалистов о росте интереса россиян к лёгким жанрам после эпидемии коронавируса.

По его мнению, такой тенденции нет, и можно привести пример Великой Отечественной войны: "Это была самая мощная трагедия для нашего народа, и после неё вышло значимое количество фильмов об этом. И все с удовольствием смотрели, вспоминали и переживали. Так что комедия, конечно, востребована как лёгкий жанр".

Также психолог отметил, что люди стали больше ценить разговоры и простые человеческие радости – прогулку, природу, общение с близкими.

АГ

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