Минсельхоз поддержал поставки ГМО продукции в Россию

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18 мая 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: РБК

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Министерство сельского хозяйства поддержало инициативу упрощенного режима ввоза генно-модифицированной сои в Россию. Напомним, 16 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, освобождающее от госрегистрации соевые бобы и шрот для кормов животных с ГМО до 1 января 2021 года.



«Приостановление или отмена действия постановления создадут предпосылки для дефицита кормовой базы и поставят под угрозу стабильную работу российских животноводческих предприятий», – отметили в Минсельхозе. В министерстве утверждают, что безопасность такой продукции будет подтверждаться: контроль за качеством сырья обеспечат проверки Россельхознадзора.

Ранее с просьбами пересмотреть постановление Мишустина в Минсельхоз обратились губернаторы сразу нескольких регионов: губернатор Белгородской области Евгений Савченко, глава Курской области Роман Старовойт и глава Липецкой области Игорь Артамонов. Они утверждают, что смягчение регулирования ГМО ставит в затруднительное положение отечественных производителей сои, поскольку выращенная традиционным способом продукция дороже. Эксперты не исключают, что действие постановления приведет к сокращению посевных площадей сои в России.

В Минсельхозе предложение губернаторов не поддержали, но пояснили, что рассматривают возможность пересмотреть условия ввоза соевых бобов, когда Россия достигнет самообеспеченности соей. По данным министерства, в 2019 году в России было произведено 4,36 млн т сои, а к 2022 году производство планируется довести до 5,6 млн т.



