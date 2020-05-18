Голикова назвала оптимистичными данные по COVID-19 за сутки

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18 мая 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

вице-премьер РФ Татьяна Голикова, Russian Government/via Globallookpress.com

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова назвала данные по коронавирусу за минувшие сутки оптимистичными. По ее словам, темп прироста новых случаев заболевания снизился на 23,4%.

Голикова уточнила, что в течение недели власти наблюдали, как праздничные дни отразились на структуре заболеваемости коронавирусом нового типа.

Вице-премьер, однако, заметила, что существует определенная тревога по поводу того, как COVID-19 будет вести себя дальше.

Ранее сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что 27 регионов РФ готовы к смягчению ограничений.