Голикова назвала оптимистичными данные по COVID-19 за сутки

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова назвала данные по коронавирусу за минувшие сутки оптимистичными. По ее словам, темп прироста новых случаев заболевания снизился на 23,4%.
Голикова уточнила, что в течение недели власти наблюдали, как праздничные дни отразились на структуре заболеваемости коронавирусом нового типа.
Вице-премьер, однако, заметила, что существует определенная тревога по поводу того, как COVID-19 будет вести себя дальше.
Ранее сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что 27 регионов РФ готовы к смягчению ограничений.