Краснодарский край стал лучшим по мерам поддержки предприятий и их работников

Аргументы Недели → Общество 13+

18 мая 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Очередной рейтинг предоставленный экспертным институтом социальных иcследований (ЭИСИ) подтвердил лидирующую позицию Краснодарского края в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Регион стал лучшим по мерам поддержки предприятий и их работников.

Рейтинг основан на ежедневном мониторинге мер по противодействию распространению коронавируса и содержит практики наиболее активных и эффективных регионов по каждому из направлений, а также наиболее яркие практики за неделю, с 11 по 17 мая.

Обозначенные главные меры:

В два раз снизили налоговую нагрузку на предпринимателей и предприятий из федерального и регионального перечня отраслей, которые пострадали от коронавируса.

Расширение перечня работающих предприятий (при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм): возобновили работу все предприятия промышленности, сельскохозяйственного комплекса и связи. С 12 мая - открытие офисов МФЦ по всему региону, они работают с 10.00 до 16.00 исключительно по предварительной записи.

Информационная поддержка и организация образовательных программ: 15 мая для предпринимателей прошла онлайн-конференция с представителями банков.

Полная версия рейтинга здесь.