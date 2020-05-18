«Купили за 5 тысяч, а продать хотели по 700», экс-депутат попался на продаже устаревших аппаратов ИВЛ

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18 мая 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]

«Деловым качествам» некоторых российских чиновников и депутатов, особенно когда это касается себя любимых, уже никого не удивить. А в условиях кризиса особенности натуры только обостряются. Экс-депутат нижегородской думы попытался продать устаревшие аппараты ИВЛ.

По версии следствия, бывший депутат нижегородской думы от «Справедливой России» Валерий Гельжинс вместе с другом, сидевшим за грабеж, не знали, как применить свои бизнес-навыки во время пандемии. Сначала они решили «навариться», собираясь торговать масками из КНДР, но «королевство оказалось маловатым», а потому они замахнулись на то, что сейчас стоит дороже всего - аппараты ИВЛ.

Они скупили у ООО «Кострома-медико» около 800 аппаратов ИВЛ 90-х годов выпуска по 5 тысяч рублей за штуку, у которых не имелось никаких документов на эксплуатацию, поскольку техника считалась устаревшей. А потому продавать решили совсем не дорого – всего 700 тысяч рублей за комплект. Первая партия была отгружена на склад в Раменском районе Московской области, сообщает "Коммерсант".

Вот только покупателем оказался – оперативник, а потому вместо ожидаемой сверхприбыли хитроумные дельцы получили обвинения в покушении на мошенничество. И им еще повезло, поскольку неисправная техника могла привести к смерти людей, а это уже была бы другая статья.